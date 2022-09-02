Сериал "Цитадель" будет одним из самых дорогих проектов на ТВ

По данным СМИ, новый шпионский сериал братьев Руссо («Мстители: Финал») для Amazon может стать вторым самым дорогим проектом для ТВ в истории.
На данный момент первое место занимает сериал по «Властелину колец» от того же Amazon, у которого сегодня состоялась премьера. Стоимость проекта, учитывая покупку прав, составила порядка 1 млрд долларов. В случае «Цитадели» суммы скромнее — около 250 млн долларов.
Бюджет проекта изначально составлял порядка 160 млн долларов, но у него возникли проблемы в производстве из-за пандемии коронавируса и творческих разногласий авторов.
Из-за последней причины сериал уже потерял почти половину команды создателей, а стоимость пересъёмок как раз составит дополнительные 75 млн долларов. Сюжет сериала из семи эпизодов расскажет про шпионов разных стран, которые объединяют силы ради некой миссии.
В проекте сыграли Ричард Мэдден («Игра престолов») и Приянка Чопра Джонас («База Куантико»), причём предполагалось, что сериал породит серию спин-оффов о своих персонажах. Но в результате творческая команда распалась, а постановщик Брайан Кирк, который поставил пять эпизодов из семи, покинул проект.Пересъёмками позже занимался Томас Сигел, который работал с братьями Руссо на «Черри» — точной даты релиза у самой «Цитадели» пока что нет.