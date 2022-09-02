Сериал "Цитадель" будет одним из самых дорогих проектов на ТВ

По данным СМИ, новый шпионский сериал братьев Руссо («Мстители: Финал») для Amazon может стать вторым самым дорогим проектом для ТВ в истории.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На данный момент первое место занимает сериал по «Властелину колец» от того же Amazon, у которого сегодня состоялась премьера. Стоимость проекта, учитывая покупку прав, составила порядка 1 млрд долларов. В случае «Цитадели» суммы скромнее — около 250 млн долларов.

Бюджет проекта изначально составлял порядка 160 млн долларов, но у него возникли проблемы в производстве из-за пандемии коронавируса и творческих разногласий авторов.

Из-за последней причины сериал уже потерял почти половину команды создателей, а стоимость пересъёмок как раз составит дополнительные 75 млн долларов. Сюжет сериала из семи эпизодов расскажет про шпионов разных стран, которые объединяют силы ради некой миссии.