Создатели «Короны» решили, кто сыграет принца Уильяма и Миддлтон

Многосерийная кинолента выходит на экраны с 2016 года. Скоро состоится шестой сезон проекта. Роль принца в молодом возрасте исполнят сразу два актера — 16-летний Руфус Кампа и 21-летний Эд Маквей. Миддлтон сыграет актриса Мэг Беллами.

Сюжет сериала производства Netflix строится на истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Режиссерами проекта выступили сразу несколько лиц, среди которых Бенджамин Карон. Ранее кинодеятель приложил свою руку к сериалам «Шерлок» и «Молокососы».