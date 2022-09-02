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4 минуты назад

Создатели «Короны» решили, кто сыграет принца Уильяма и Миддлтон

Слово и Дело

Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон сыграют молодые актеры-дебютанты в сериале «Корона».

Создатели «Короны» решили, кто сыграет принца Уильяма и Миддлтон
Фото: Слово и делоСлово и дело

Многосерийная кинолента выходит на экраны с 2016 года. Скоро состоится шестой сезон проекта. Роль принца в молодом возрасте исполнят сразу два актера — 16-летний Руфус Кампа и 21-летний Эд Маквей. Миддлтон сыграет актриса Мэг Беллами.

Сюжет сериала производства Netflix строится на истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Режиссерами проекта выступили сразу несколько лиц, среди которых Бенджамин Карон. Ранее кинодеятель приложил свою руку к сериалам «Шерлок» и «Молокососы».

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