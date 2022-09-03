Новый «Властелин колец» — самый дорогой сериал в истории

Когда-нибудь видели, как выглядят полмиллиарда долларов? Студия Amazon готова продемонстрировать — в сети появились два часовых эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти», самого дорогостоящего шоу в истории телевидения. Каким получился этот масштабный проект, стоил ли он своих денег и сможет ли составить конкуренцию «Игре престолов» — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Что мы знаем о Второй эпохе? Это время мира и процветания: эльфы празднуют победу над олицетворением зла и тьмы Морготом, гномы совершенствуют кузнечное мастерство в глубинах гор, люди начинают потихоньку колонизировать Средиземье. Однако на душе у Галадриэль (Морвет Кларк) никакого мира и покоя не видать — эльфийка без устали рыскает по самым отдаленным уголкам континента в поисках Саурона, побежденного, но не добитого приспешника Моргота.

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В то, что черный колдун все еще жив, верит только упрямая воительница — о Сауроне не было слышно ничего уже несколько сотен лет. Ее экспедиция, однако, вернется в королевство Линдон с пустыми руками, а верховный король Гиль-Галад (Бенджамин Уокер) попытается с почестями сослать беспокойную Галадриэль в Валинор, обетованную землю за морями. Эльфы Средиземья, не обращая внимания на опасения воительницы, празднуют окончательную победу над злом и планируют грандиозный проект — создание великих колец власти.

Но зло все же медленно пробуждается, и в первую очередь его присутствие ощущают на себе другие обитатели Средиземья. На людей, ранее повоевавших с эльфами под командованием Моргота (а ныне находящихся под своего рода оккупацией остроухих), обрушивается неведомая чума, а на неприметных мохноногов с неба буквально сваливается странный гигант (не он ли — первый истари, появившийся в Средиземье для борьбы с Сауроном?). Спокойным временам, кажется, скоро наступит конец — но кто же возглавит новое сопротивление силам зла?

Мало какое шоу еще до выхода сталкивалось с такой огромной волной насмешек и критики, как «Кольца власти» — поклонники вселенной Джона Рональда Толкина воспринимали в штыки почти все вести о проекте, начиная с того факта, что за сериал взялся Amazon, и заканчивая, по уже сложившейся в последние годы в фэнтезийных мирах традиции, кастингом с чернокожими или темнокожими актерами. В этот проект явно мало кто верил — говорит об этом хотя бы масштабнейший флешмоб из издевательских комментариев, который развернулся на YouTube после выхода первого трейлера проекта. Дороговизна шоу также не внушала надежд на хоть какую-то самобытность — нестандартный полет фантазии для таких многомиллионных проектов-долгостроев, как правило, редкость.

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Тем удивительнее, что два вышедших эпизода (оба длятся по часу, а потому их просмотр сродни походу в кино на очередную часть «Властелина колец») оставляют в целом положительные впечатления. Перед нами фэнтези, сплетенное по канонам старой классики — то есть достойный прямой преемник не только «Властелина колец» Питера Джексона, но и книжной вселенной Джона Рональда Толкина. Творчество писателя в принципе даже культовым назвать сложно — это, скорее, магический Ветхий завет, без которого бы не появились в их нынешнем виде ни книжная «Игра престолов», ни «Ведьмак», ни любое другое эпическое произведение с драконами и магией.

Нет здесь, к примеру, излишней кровожадности и порнографичности, привнесенных в жанр «Игрой престолов»; зато есть до мелочей проработанный, полный ярких красок и контрастов волшебный мир. Причем такой, что регулярно хочется останавливать кадры и тщательно их изучать — что изящные эльфийские поселения, что деревня чумазых мохноногов, что гномьи копии буквально переполнены различными деталями. Выглядит это все невероятно атмосферно, примерно так же, как это было в оригинальном «Властелине колец» — там Питер Джексон тоже поначалу изображал безумно уютный и безопасный Шир, на который затем обрушивал угрозу в виде жутких назгулов. Визуальная эстетика, впрочем, не остается единичным достоинством шоу (как это произошло, к примеру, с дорогостоящим «Основанием» от Apple TV+).

«Кольца власти» — не просто сериал, но целое событие как для любителей фэнтези, так и для телеиндустрии в принципе. Перед нами все-таки самое дорогое шоу в истории ТВ — одни только права на экранизацию стоили Amazon 250 миллионов долларов, а съемки восьми серий обошлись студии почти в полмиллиарда. При этом за два первых эпизода шоу не скатывается в дорогостоящий аттракцион наподобие того, что устроил Джексон в трилогии «Хоббит».

Нет, конечно, деньги, влитые в проект, кричат о себе из каждого кадра — первый эпизод и вовсе порой больше походит на вереницу скринсейверов ультравысокого разрешения или визуальные инсталляции «АЕС+Ф», где каждый кадр — полотно (некоторые сцены и вовсе воспроизводят известные картины, например «Апофеоз войны» Василия Верещагина). Но эта богатая визуальная эстетика органично сочетается с толкиновским пафосным нарративом — словом, все экранное время не исчезает впечатление некой эпохальности происходящего.

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