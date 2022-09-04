Кольца стыда: каким получился приквел «Властелина колец»

Мы уже делились восторженными отзывами западных кинокритиков о сериале «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. Наша рецензия не попадет на IMDb, который удалил все негативные отзывы, а значит мы можем поделиться честным и объективным взглядом на самый дорогой сериал в истории.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Не успели выйти в свет первые эпизоды нового сериала по «Властелину колец», как разразился скандал. Западные издания публикуют восторженные отзывы на новое творение Amazon, в то время как рядовые пользователи, с нетерпением ждавшие выхода сериала, оказались разочарованы. Крупнейший кинопортал IMDb(который, кстати, принадлежит Amazon) удаляет негативные отзывы, тем самым искусственно завышая рейтинг сериала, и его можно понять – все-таки «Кольца власти» считаются самым дорогим сериалом в истории, и было бы как-то несолидно иметь низкий рейтинг.

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Впрочем, сколько бы денег ни было потрачено на выкуп прав, рекламу и графику, успех проекта не гарантирован. Так и случилось с новым сериалом. Порой кажется, что создатели просто заигрались в патетичность и торжественность действия, забыв при этом и про сюжет, и про зрителя. Но обо всем по порядку.

P.S.: автор рецензии не погружен в оригинальный лор и не является фанатом вселенной, а значит воспринимает сериал как отдельный кинопродукт без сравнений с франшизой Питера Джексона и книг Толкина.

Сюжет

Авторы медленно, но верно начинают погружать зрителя во вселенную «Властелина колец». Слово «медленно» здесь – не фигура речи, экспозиция действительно может показаться затянутой, что хорошо для нового зрителя (например, для молодежи, которая еще не застала бум старых фильмов по «Властелину колец»).

Сериал начинается с детских воспоминаний Галадриэль. Она пускает по ручью волшебный кораблик, а ее друзьям топят его камнем. Девочка в ярости набрасывается на хулиганов, детей разнимает ее брат Финрод и объясняет Галадриэль смысл добра и зла, тьмы и света. Дальше будет много исторических справок, погружения в мир Валинора и Средиземья, краткий рассказ о том, почему Саурон злодей и почему его нужно убить.

Рассказывать все это тут не имеет смысла – фанаты франшизы и так в курсе, а новому зрителю наглядно все расскажет сам сериал. Однако сцена с корабликом показательна – именно так, на простых примерах, с некоторой напыщенностью пройдут все диалоги и сцены героев сериала. Все разговоры и мотивация действительно кажутся слишком простыми – особенно на фоне недавно вышедшего «Дома Дракона» (кстати, тоже не шедевра). И массовый зритель этого не оценил.

Визуал

Каждый кадр нового сериала буквально кричит о миллионах долларов, которые владелец Amazon Джефф Безос вложил в это детище. Графика и визуал действительно удались – головокружительные пейзажи, красивые здания, костюмы героев вызывают восторг и немедленное желание включить сериал на экране побольше – как минимум, на экране домашнего кинотеатра.

Да, порой картинка выглядит слишком уж качественно, слишком ярко и красиво, как будто кат-сцена в современной игре. Но, надо признаться, далеко не каждое устройство сможет передать все результаты стараний художников и дизайнеров, и это, конечно, стоило бы учесть при создании.

К визуалу стоит отнести и главную претензию фанатов оригинальной франшизы – разноцветные персонажи. Вопреки опасениям, они не выглядят странно. Здесь они подаются так же, как и в «Ведьмаке», или в «Доме Дракона» - они просто есть, и все тут. Их цвет кожу не несет никакой сюжетной нагрузки – нагрузка случается только в сознании зрителя, который первое время приспосабливается к новому типу героя. Впрочем, состояние тревоги и ощущение несоответствия проходят через три минуты просмотра сериала. Кстати, в очередной раз ловим себя на мысли, что чернокожие актеры играют лучше и убедительнее, так что отдаем дань уважения за старание.

В общем, создателям сериала удалось погрузить зрителя в атмосферу настоящего Средиземья – по крайней мере, именно таким мы его себе и представляли.

Общее впечатление

Несколько месяцев назад в Кинопоиска вышел фильм фентезийный фильм «Этерна». Надо признать, что именно сравнение с этой картиной приходит на ум при просмотре сериала «Кольца власти». Более того, иногда ловишь себя на мысли, что в «Этерне» и диалоги, и костюмы, и боевые сцены смотрятся поинтереснее.