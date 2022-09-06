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1 час назад

Россиянка Лена Гликсон получила статуэтку "Эмми" за работу над "Очень странными делами"

Газета.Ruиещё 4

Музыкальный редактор из Воронежа Лена Гликсон получила статуэтку «Эмми» за монтаж звука в «Очень странных делах». Она победила в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала» за работу над эпизодом четвертого сезона сериала Netflix.

Россиянка Лена Гликсон получила статуэтку "Эмми" за работу над "Очень странными делами"
Фото: lena_glikson_mx/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)lena_glikson_mx/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Лена Гликсон — уроженка Воронежа, окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей, параллельно выступая в местных мюзиклах. Гликсон хорошо знала английский и решила продолжить обучение за рубежом — поступила в престижный Музыкальный колледж Беркли по направлению «Кинокомпозиция».

Последние годы Елена работает над крупными голливудскими проектами в качестве музыкального редактора. На ее счету участие в картине «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером, фильме «Джокер» с Хоакином Фениксом, а также в хите Netflix «Очень странные дела». За работу над музыкой к сериалу Гликсон получила свою первую номинацию на главную американскую телепремию «Эмми».

Сериалы,Звезда родилась,Хоакин Феникс,Брэдли Купер,Стефани Джерманотта,Netflix,
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