Сериал "Очень странные дела" стал триумфатором "Эмми"

Фантастический сериал "Очень странные дела" стал триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards.

Сериал получил сразу пять статуэток: эксперты отметили работу звукорежиссера, постановщика трюков, гримера, а также вручили награды за монтаж звука и сведение звука.

По четыре статуэтки получили сериалы "Эйфория" и "Игра в кальмара".

На Creative Arts Emmy Awards вручаются награды за технические достижения на телевидении. Церемония вручения основных наград "Эмми" запланирована на 13 сентября.