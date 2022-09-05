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2 часа назад

Сериал "Очень странные дела" стал триумфатором "Эмми"

Мира Маркина

Фантастический сериал "Очень странные дела" стал триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards.

Сериал получил сразу пять статуэток: эксперты отметили работу звукорежиссера, постановщика трюков, гримера, а также вручили награды за монтаж звука и сведение звука.

По четыре статуэтки получили сериалы "Эйфория" и "Игра в кальмара".

На Creative Arts Emmy Awards вручаются награды за технические достижения на телевидении. Церемония вручения основных наград "Эмми" запланирована на 13 сентября.

Ранее "Рамблер" рассказывал об остросюжетных сериалах для фанатов "Очень странных дел".

Сериалы,Видео,Эйфория,
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