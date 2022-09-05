Детективный сериал «Русалки» представят Wink и Кинопоиск

Загадочные события происходят в небольшом приморском городе. Сестра-близнец главной героини Риты Майя (роли сестер исполнила Иева Андреевайте) исчезла 14 лет назад во время семейной поездки к морю. Но вот в дюнах обнаруживают тело девушки, в которой Рита узнает свою, как считалось, утонувшую сестру. Неужели все эти годы Майя была жива и где-то скрывалась? Рита — следователь и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым (Пётр Фёдоров) хочет распутать клубок семейных тайн, догадываясь, что все совсем не так, как казалось.

Фото: 62info.ru 62info.ru

Однако официальное расследование поручают следователю Ольге Беловой (Дарья Мороз), которая находит другие зацепки в этом деле. Внезапно пропадает и дочь Риты — семилетняя Юля (Марта Тимофеева-Кесслер), и трагическая семейная история всё больше наполняется необъяснимыми мистическими деталями.

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«Самое интересное в Рите — ее внутренняя трансформация. В начале она очень скрытная, циничная, ироничная и грубая. Но потом она начинает раскрываться — оттаивать, в ней появляется нежность, чувственность, любовь. Судьба послала Рите сложные испытания. А ее сестра Майя словно не от этого мира — она воздушная, романтичная, любящая. Героини очень разные, и было непросто играть сцены, где обе сестры в кадре», — рассказала Иева Андреевайте.

«Меня заинтриговал стык детектива и мистики, хотя потустороннее — это скорее соус. Понимаете, в любой картине есть Он и Она. Я в данном случае — Он. Полюбив человека, мы идем за ним, не зная, к чему этот путь приведет. В сериале много метафор. Море, которое зовет женщин и ревнует их. Мистическая тема ворожбы и влечения другим человеком, наркотическое обаяние любви — это очень кинематографично и даже поэтично», — отметил Пётр Фёдоров.

«Моя героиня Ольга — старший следователь, которую назначили совсем недавно. Она — новый человек в отделе, не очень любит Риту, потому что та все время лезет на ее территорию. Есть у нас с ней такое соперничество. Ольга — тот человек, которая двигает детективную линию сюжета. Она въедливая, педантичная, пунктуальная и дотошная дамочка, которая во чтобы то ни стало хочет докопаться до истины. Она — волк-одиночка, ее за это очень не любят. На моей героине маска строгости и суровости. Но на самом деле ей она прикрывает тотальное одиночество. Всю себя она направляет в работу, чтобы закрыть эти пустоты одиночества. В этом есть такой нерв и стержень, который держит всю роль. Это здорово», — считает Дарья Мороз.

«В сериале есть метафора: каждая девушка — немного русалка. Согласно сюжету, чем больше потенциальная русалка любит что-то земное или кого-то земного, тем больше море ее ревнует и просит эту русалку к себе. Девушка не в силах сопротивляться — она начинает задыхаться, чесаться, потому что море её зовет. И русалка уходит. На протяжении всей истории зритель будет гадать: мистика это или реальность? Вот с помощью таких качелей мы будем держать внимание», — прокомментировал режиссер Саша Кириенко.

Большая часть съемок прошла на юге России — в Анапе и окрестностях города. Лотосовые поля, песчаное побережье, лиманы, камышовые заросли и необычные рыбацкие деревни с эллингами — эти локации помогли создать необходимую атмосферу. В фильме также будут сложные и красивые подводные съемки.