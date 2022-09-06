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4 часа назад

«Толкин вертится в гробу»: Маск раскритиковал новый сериал по «Властелину колец»

Вечерняя Москваиещё 1

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник, 5 сентября, поделился собственными впечатлениями от просмотра сериала «Властелин колец». На своей странице в одной из социальных сетей он раскритиковал создателей проекта.

«Толкин вертится в гробу»: Маск раскритиковал новый сериал
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Толкин вертится в гробу. Почти каждый мужской персонаж — трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая, — заметил создатель компаний Tesla и SpaceX. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Премьера нового проекта «Властелин колец: Кольца власти» прошла в пятницу, 2 сентября, на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Сюжет повествует о создании колец власти для различных рас Средиземья до начала оригинальной истории, которую можно было увидеть в трилогии фильмов «Властелин колец».

Накануне кинокритик, российский киновед, историк кино и действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что развлекательное кино, коим является работа создателей «Колец», не мотивирует зрителя думать и размышлять во время просмотра картины.

Сериалы,Валерий Фомин,Илон Маск,Amazon,SpaceX,
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