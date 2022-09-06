Мартин исправил в приквеле «Игры престолов» раздражавшие сцены

«Моя самая нелюбимая сцена из всех восьми сезонов сериала — когда Роберт выходит на охоту. Четыре мужика идут пешком по лесу с копьями. Из книги мы узнаем, что [король] Роберт [Баратеон] уходит на охоту, его ранит кабан, он возвращается и умирает. Но я никогда не описывал [саму охоту]. Но все мы знаем, какой должна быть королевская охота: сотня мужчин, роскошные палатки, охотники, собаки. Затрубили бы в рог — это же король охотится! Он не должен гулять по лесу с тремя друзьями с копьями в надежде встретить кабана», — высказался Мартин.