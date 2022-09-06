Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
53 минуты назад

Джордж Мартин исправил в приквеле «Игры престолов» раздражавшие его сцены

Lenta.ruиещё 2

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин исправил в сериале «Дом Дракона» сцены, которые раздражали его в «Игре престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мартин исправил в приквеле «Игры престолов» раздражавшие сцены
Фото: Лента.руЛента.ру

Отмечается, что писатель остался недоволен двумя сценами из оригинального шоу — королевской охотой и рыцарским турниром.

«Моя самая нелюбимая сцена из всех восьми сезонов сериала — когда Роберт выходит на охоту. Четыре мужика идут пешком по лесу с копьями. Из книги мы узнаем, что [король] Роберт [Баратеон] уходит на охоту, его ранит кабан, он возвращается и умирает. Но я никогда не описывал [саму охоту]. Но все мы знаем, какой должна быть королевская охота: сотня мужчин, роскошные палатки, охотники, собаки. Затрубили бы в рог — это же король охотится! Он не должен гулять по лесу с тремя друзьями с копьями в надежде встретить кабана», — высказался Мартин.

В новом сериале сцена охоты короля Визериса Таргариена была воссоздана с учетом замечаний автора. В приквеле «Игры престолов» был также исправлен эпизод с рыцарским турниром: авторы показали поединок масштабнее, чем в оригинальном шоу.

Как признался фантаст, в то время создатели шоу не могли позволить себе более зрелищных сцен, поскольку бюджет был ограниченным: на одну серию выделялось всего шесть миллионов долларов. В «Доме Дракона» эта цифра составляет 20 миллионов долларов.

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители