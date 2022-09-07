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54 минуты назад

В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые появились ЛГБТ-персонажи

Газета.Ruиещё 3

В детском мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появились ЛГБТ-персонажи, пишет Metro.

В "Свинке Пеппе" впервые появились ЛГБТ-персонажи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой серии под названием «Семьи» у главной героини Пеппы появляется подруга — белая медведица Пенни. Она нарисовала портрет своей семьи и сообщила, что у нее две матери.

«Я Пенни, белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама — врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти»,

— сказала героиня мультсериала.

«Свинка Пеппа» — это широко известный британский мультсериал для детей, каждая серия которого длится всего по пять минут. Главными героями являются свинка по имени Пеппа, ее младший брат Джордж, папа Свин и мама Свинка. Мультсериал показывает различные сценки из жизни героини, а также ее друзей и родственников. «Свинку Пеппу» перевели на 40 языков и показали по телевидению в более чем 180 странах.

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