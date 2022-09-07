В "Свинке Пеппе" впервые появились ЛГБТ-персонажи

В новой серии под названием «Семьи» у главной героини Пеппы появляется подруга — белая медведица Пенни. Она нарисовала портрет своей семьи и сообщила, что у нее две матери.

«Я Пенни, белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама — врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти»,

«Свинка Пеппа» — это широко известный британский мультсериал для детей, каждая серия которого длится всего по пять минут. Главными героями являются свинка по имени Пеппа, ее младший брат Джордж, папа Свин и мама Свинка. Мультсериал показывает различные сценки из жизни героини, а также ее друзей и родственников. «Свинку Пеппу» перевели на 40 языков и показали по телевидению в более чем 180 странах.