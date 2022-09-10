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10 сентября

Драму «Рассказ служанки» превратят в новый сериал

Inc-Newsиещё 1

Шестой сезон станет для проекта заключительным. Пятый сезон «Рассказа служанки» уже готов к запуску и анонсирован на стриминг-сервисе Hulu уже 14 сентября.

Драму «Рассказ служанки» превратят в новый сериал
Фото: Inc-NewsInc-News

Также создатели фильма раскрыли, что проект получит шестой сезон, который станет для него заключительным. После этого планируется создать абсолютно новую киноленту, частично с прежними персонажами под названием «Заветы».

Создатель «Рассказа служанки» Брюс Миллер также вовлечён в производство «Заветов», а сниматься новый проект будет по роману Маргарет Этвуд, который вышел в 2019 году. В сюжете события будут разворачиваться спустя много лет после заключительных эпизодов шестого сезона, которые пока не раскрываются. Будут ли в шестой части и в «Заветах» задействованы прежние звезды Элизабет Мосс и Ивонн Страховски, пока также держится в тайне.

Сериалы,Рассказ служанки,Элизабет Мосс,Маргарет Этвуд,
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