Драму «Рассказ служанки» превратят в новый сериал

Шестой сезон станет для проекта заключительным. Пятый сезон «Р ассказа служанки» уже готов к запуску и анонсирован на стриминг-сервисе Hulu уже 14 сентября.

Также создатели фильма раскрыли, что проект получит шестой сезон, который станет для него заключительным. После этого планируется создать абсолютно новую киноленту, частично с прежними персонажами под названием «Заветы».

Создатель «Рассказа служанки» Брюс Миллер также вовлечён в производство «Заветов», а сниматься новый проект будет по роману Маргарет Этвуд, который вышел в 2019 году. В сюжете события будут разворачиваться спустя много лет после заключительных эпизодов шестого сезона, которые пока не раскрываются. Будут ли в шестой части и в «Заветах» задействованы прежние звезды Элизабет Мосс и Ивонн Страховски, пока также держится в тайне.