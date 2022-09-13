Создатель сериала "Наследники" подшутил над Карлом III на премии "Эмми"

«Большая неделя для преемственности. Новый король в Великобритании... для нас. Очевидно, что для нашей победы потребовалось немного больше голосов, чем для победы принца Чарльза. Я не говорю, что мы более законны в своем положении, чем он. Мы оставим это другим людям», — заявил он.