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3 часа назад

Создатель сериала "Наследники" подшутил над Карлом III на премии "Эмми"

Газета.Ruиещё 2

Британский сценарист и продюсер Джесси Армстронг, выступивший шоураннером сериала «Наследники», подшутил над новым королем Великобритании Карлом III во время благодарственной речи на премии «Эмми». Об этом сообщает Page Six.

Создатель сериала "Наследники" подшутил над Карлом III на премии "Эмми"
Фото: Газета.руГазета.ру

В ночь с 12 на 13 сентября в театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Главную награду как лучший драматический сериал получил проект HBO «Наследники». За наградой на сцену поднялась съемочная группа сериала, в том числе его создатель Джесси Армстронг. В своей благодарственной речи он упомянул нового короля Великобритании Карла III.

«Большая неделя для преемственности. Новый король в Великобритании... для нас. Очевидно, что для нашей победы потребовалось немного больше голосов, чем для победы принца Чарльза. Я не говорю, что мы более законны в своем положении, чем он. Мы оставим это другим людям», — заявил он.

Актер сериала «Наследники» Мэттью Макфэдиен получил «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что в США назвали победителей премии «Эмми-2022».

Сериалы,Наследники,Джесси Армстронг,Мэттью Макфэдиен,Чарльз Виндзор,
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