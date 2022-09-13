Создатель сериала "Наследники" подшутил над Карлом III на премии "Эмми"

Британский сценарист и продюсер Джесси Армстронг, выступивший шоураннером сериала «Наследники», подшутил над новым королем Великобритании Карлом III во время благодарственной речи на премии «Эмми». Об этом сообщает Page Six.
В ночь с 12 на 13 сентября в театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Главную награду как лучший драматический сериал получил проект HBO «Наследники». За наградой на сцену поднялась съемочная группа сериала, в том числе его создатель Джесси Армстронг. В своей благодарственной речи он упомянул нового короля Великобритании Карла III.
«Большая неделя для преемственности. Новый король в Великобритании... для нас. Очевидно, что для нашей победы потребовалось немного больше голосов, чем для победы принца Чарльза. Я не говорю, что мы более законны в своем положении, чем он. Мы оставим это другим людям», — заявил он.
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