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55 минут назад

Поклонников «Короны» стало на 800 процентов больше после смерти Елизаветы II

Lenta.ruиещё 3

Аудитория сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, увеличилась более чем на 800 процентов после смерти Елизаветы II. Об этом сообщает Variety.

Поклонников «Короны» стало на 800 процентов больше после смерти Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным аналитической компании Whip Media, в период с 9 по 11 сентября в США количество просмотров «Короны» увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей, а во Франции за тот же период — в три раза.

Ранее британский драматург Питер Морган, написавший сценарий к сериалу «Корона», заявил о том, что съемки шестого сезона проекта будут приостановлены из-за смерти британской королевы. Морган отметил, что проект был посвящен Елизавете II: «"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы тоже прекратим съемки из уважения к королеве».

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Сериалы,Питер Морган,Елизавета II,
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