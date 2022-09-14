Новый турецкий сериал, о котором говорят все

Премьера сериала «Красивее, чем ты» состоялась летом 2022 года, но он уже занимает первую строчку всех рейтингов турецкого кинематографа. Очередная любовная драма, построенная вокруг нераскрытых семейных тайн главных героев, сопровождается постоянными интригами и испытаниями на прочность. Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».
В сериале рассказывается о любовной истории двух врачей, которые, хотят, но не могут быть вместе. Эфсун – перспективный дерматолог в провинциальной больнице, которая всем сердцем обожает свою работу, а Эмир – самовлюбленный пластический хирург в лучшей клинике Стамбула. Чтобы сохранить семейную ферму, Эфсун соглашается переехать в город и начинает работать вместе с главным героем. У них завязываются романтические отношения, но позже становится известно, что Эмир – приемный сын матери Эфсун, которая бросила ее еще в младенчестве.
Главные роли достались двум восходящим звездам турецкого кинематографа – Джемре Байсел и Бураку Челику, которые ранее снимались в картинах «Игра судьбы» и «Основание: Осман».
Проект состоит всего из 14 серий (каждый эпизод идет около 120 минут), и его можно посмотреть за один день и два часа. Кстати, критики считают, что сериал может превзойти успех другого турецкого шоу "Постучись в мою дверь".