Новый турецкий сериал, о котором говорят все

Премьера сериала «Красивее, чем ты» состоялась летом 2022 года, но он уже занимает первую строчку всех рейтингов турецкого кинематографа. Очередная любовная драма, построенная вокруг нераскрытых семейных тайн главных героев, сопровождается постоянными интригами и испытаниями на прочность. Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Красивее, чем ты" Кадр из сериала "Красивее, чем ты"

В сериале рассказывается о любовной истории двух врачей, которые, хотят, но не могут быть вместе. Эфсун – перспективный дерматолог в провинциальной больнице, которая всем сердцем обожает свою работу, а Эмир – самовлюбленный пластический хирург в лучшей клинике Стамбула. Чтобы сохранить семейную ферму, Эфсун соглашается переехать в город и начинает работать вместе с главным героем. У них завязываются романтические отношения, но позже становится известно, что Эмир – приемный сын матери Эфсун, которая бросила ее еще в младенчестве.

Кадр из сериала "Красивее, чем ты"

Главные роли достались двум восходящим звездам турецкого кинематографа – Джемре Байсел и Бураку Челику, которые ранее снимались в картинах «Игра судьбы» и «Основание: Осман».