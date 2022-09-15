Лиза из "Симпсонов" может быть ЛГБТ-персоной

Продюсер мультсериала "Симпсоны" Эл Джин допустил, что один из ключевых персонажей проекта Лиза может быть частью ЛГБТ+ комьюнити. Об этом сообщает NME.

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В 9 эпизоде 23 сезона показывают монтаж с членами семьи Симпсонов в будущем. На одном из кадров Лиза держится за руки с двумя женщинами на диване. Фанаты предполагают, что героиня могла состоять в полиаморных лесбийских отношениях.

Джин не исключил возможность того, что Лиза - ЛГБТ-персона.

"По моему мнению, это определенно возможно для жизни Лизы. Она открытая и, знаете ли, из тех, кто любит все. Почему бы и нет?"

- заявил продюсер мультсериала.

Однако, по словам Джина, в новых сезонах не будет раскрыта тема сексуальной идентичности героини. Продюсер сообщил, что готовится эпизод, где Лиза может встречаться с Нельсоном в будущем.