За что эксперты критикуют "Властелина колец: Кольца власти"?

Сериал "Властелин колец: Кольца власти" стал одним из самых высокобюджетных проектов Amazon. Но эксперты считают, что качество сериал очень сильно "хромает".
Шоураннеры приобрели права на экранизацию у Tolkien Estate, но прав на литературный текст у них нет. Из этого эксперты сделали вывод, что у создателей сериала нет литературной основы. В итоге создателем теперь приходится высасывать из пальца сюжетные линии.
Эксперты также считают, что именно из-за шоураннеров проект считают провальным, поскольку они не имеют достаточного опыта работы.
Зрители возмущены, что повествование в сериале напоминает одеяло, которое соткано из многих лоскутков: нить событий скачет от драмы к юмору и обратно. Также зрители жду больше динамичных развитий в сюжете.