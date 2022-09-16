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3 часа назад

За что эксперты критикуют сериал "Властелин колец: Кольца власти"?

Ревизор.ru

Сериал "Властелин колец: Кольца власти" стал одним из самых высокобюджетных проектов Amazon. Но эксперты считают, что качество сериал очень сильно "хромает".

За что эксперты критикуют "Властелина колец: Кольца власти"?
Фото: РевизорРевизор

Шоураннеры приобрели права на экранизацию у Tolkien Estate, но прав на литературный текст у них нет. Из этого эксперты сделали вывод, что у создателей сериала нет литературной основы. В итоге создателем теперь приходится высасывать из пальца сюжетные линии.

Эксперты также считают, что именно из-за шоураннеров проект считают провальным, поскольку они не имеют достаточного опыта работы.

Зрители возмущены, что повествование в сериале напоминает одеяло, которое соткано из многих лоскутков: нить событий скачет от драмы к юмору и обратно. Также зрители жду больше динамичных развитий в сюжете.

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