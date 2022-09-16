За что эксперты критикуют "Властелина колец: Кольца власти"?

Сериал "Властелин колец: Кольца власти" стал одним из самых высокобюджетных проектов Amazon. Но эксперты считают, что качество сериал очень сильно "хромает".

Фото: Ревизор Ревизор

Шоураннеры приобрели права на экранизацию у Tolkien Estate, но прав на литературный текст у них нет. Из этого эксперты сделали вывод, что у создателей сериала нет литературной основы. В итоге создателем теперь приходится высасывать из пальца сюжетные линии.

Эксперты также считают, что именно из-за шоураннеров проект считают провальным, поскольку они не имеют достаточного опыта работы.