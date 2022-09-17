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3 часа назад

Русские сериалы, которые стоят вашего внимания

Мира Маркина

Американские сериалы благодаря активному развитию стриминговых сервисов плотно вошли в нашу повседневную жизнь, однако теперь, когда большинство из них стали официально недоступны, сильно огорчаться не стоит, так как производство российских сериалов только набирает обороты. "Рамблер" собрал топ достойных отечественных сериалов, которые вряд ли вас разочаруют.

Русские сериалы, которые стоят вашего внимания
Фото: Кадр из сериала "Триггер"Кадр из сериала "Триггер"

«Метод»

Детективный сериал, главные роли в котором исполняют Константин Хабенский и Паулина Андреева, стартовал на экранах в 2015 году. На данный момент выпущены уже два сезона.

В сюжете история следователя Родиона Меглина, который привык работать исключительно в одиночку. Меглину всегда удается раскрывать самые запутанные и страшные дела, опираясь на свой тайный метод, который очень хочет освоить его стажер – выпускница юрфака Есения. Родион в силу своего особого характера не может быть рад такой компании, однако этой паре предстоит еще многое пройти вместе. А Есене – выяснить, не маньяк ли сам Меглин...

«Триггер»

Сериал с Максимом Матвеевым в главной роли, первый сезон был показан в 2018 году.

В сюжете жизнь и карьера успешного психолога Артема Стрелецкого, имеющего множество своих неразрешенных проблем. Основные инструменты Артема в психотерапии – насмешки, оскорбления, шоковая терапия и вывод клиента любыми способами из зоны комфорта. Однако, хоть у его метода и почти нет поклонников, все это действительно эффективно работает. И его карьера растет, пока в один момент не происходит трагедия, за которую придется отвечать Артему.

К 2022 году выпущены два сезона сериала.

«Измены»

Сериал, рассказывающий о жизни женщин и мужчин, которые изменяют друг другу. К главной героине Даше (Глафира Тарханова) приезжает подруга детства Ася (Елена Лядова) и восхищается тем, как подруга умело маневрирует между супругом и еще тремя любовниками. Ася желает такой же жизни, однако она на самом деле не такая "сладкая", какой кажется на первый взгляд.

Сериал выпущен в 2015 году, 1 сезон.

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