Опубликован трейлер мини-сериала о маньяке Джеффри Дамере

Monster: Teh Jeffrey Dahmer Story расскажет историю одного из самых известных маньяков Америки – Джеффри Дамере.
Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе 21 сентября. В сериале будет 10 эпизодов.
Роль серийного убийцы исполнит Эван Питерс, знаменитый по работе в «Американской истории ужасов».
Создателями шоу стали Райан Мёрфи и Иэн Бреннан, которые вместе уже работали над «Холстоном».
Первый трейлер мини-сериала появился 16 сентября на официальном YouTube-канале Netflix. Второй видеоролик должен выйти 20 числа.
В шоу будет рассказано о некомпетентности полиции при поимке Дамера и привилегированности белого населения. Установлено, что убийца долго оставался на свободе, потому что у него был опрятный внешний вид.
У полиции он не вызывал особых подозрений, а вот его жертвы – темнокожие люди – ьыли на прицеле у правоохранителей.
В мини-сериале также сыграют Ниси Нэш, Майкл Лернд, Хетфет Фанасэй, Карен Малина Уайт и другие.
Также на Netflix 7 октября выйдет документальный проект о Джеффри Дамере.