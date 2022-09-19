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8 минут назад

Опубликован трейлер мини-сериала о маньяке Джеффри Дамере

runews24.ru

Monster: Teh Jeffrey Dahmer Story расскажет историю одного из самых известных маньяков Америки – Джеффри Дамере.

Опубликован трейлер мини-сериала о маньяке Джеффри Дамере
Фото: runews24.rurunews24.ru

Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе 21 сентября. В сериале будет 10 эпизодов.

Роль серийного убийцы исполнит Эван Питерс, знаменитый по работе в «Американской истории ужасов».

Создателями шоу стали Райан Мёрфи и Иэн Бреннан, которые вместе уже работали над «Холстоном».

Первый трейлер мини-сериала появился 16 сентября на официальном YouTube-канале Netflix. Второй видеоролик должен выйти 20 числа.

В шоу будет рассказано о некомпетентности полиции при поимке Дамера и привилегированности белого населения. Установлено, что убийца долго оставался на свободе, потому что у него был опрятный внешний вид.

У полиции он не вызывал особых подозрений, а вот его жертвы – темнокожие люди – ьыли на прицеле у правоохранителей.

В мини-сериале также сыграют Ниси Нэш, Майкл Лернд, Хетфет Фанасэй, Карен Малина Уайт и другие.

Также на Netflix 7 октября выйдет документальный проект о Джеффри Дамере.

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