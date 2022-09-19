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31 минуту назад

Сара Мишель Геллар объяснила, почему не хотела сниматься в ребуте "Жестоких игр"

Газета.Ru

Актриса Сара Мишель Геллар в беседе с New York Times порадовалась отмене сериала по фильму "Жестокие игры".

Актриса объяснила отказ от съемок в ребуте "Жестоких игр"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Телеканал NBC в феврале 2016 года объявил о съемках ребута, однако через несколько месяцев от съемок было решено отказаться. Геллар должна была вернуться к роли Кэтрин, которую сыграла в фильме 1999 года.

"Это было какое-то безумие. Ничего не имею против NBC, но "Жестокие игры" - это непрерывный поток. В первый же день я подумала, что ничего не получается. Это просто не сериал. А если это сериал, это не мои "Жестокие игры". Я была благодарна", - вспомнила актриса.

"Жестокие игры" были сняты по мотивам французского романа конца XVIII века "Опасные связи", написанного Шодерло де Лакло. Фильм вышел на экраны 9 марта 1999 года.

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