Актриса объяснила отказ от съемок в ребуте "Жестоких игр"

"Это было какое-то безумие. Ничего не имею против NBC, но "Жестокие игры" - это непрерывный поток. В первый же день я подумала, что ничего не получается. Это просто не сериал. А если это сериал, это не мои "Жестокие игры". Я была благодарна", - вспомнила актриса.