Колокольников станет Князем Тьмы в сериале «Конец света»

Премьера сериала Александра Незлобина состоится эксклюзивно на «Кинопоиск HD» в осеннем сезоне 2022 года.
Актёр Юрий Колокольников исполнит роль Князя Тьмы, который собирается устроить конец света. Для воплощения своих планов он просит помочь своего 30-летнего сына.
Он работает кассиром в супермаркете, и у него появляется множество вопросов к отцу из-за его странной просьбы.
Тизер-трейлер «Конца света» был опубликован на YouTube 19 сентября.
Юрий Колокольников известен по работе в «Игре престолов», где он сыграл магнара теннов Стира, в «Серебряных коньках», «Петровых в гриппе».
В сериале «Конец света» роли исполнят также Владимир Канухин, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Ксения Кутепова, Даниил Воробьёв, Владимир Маркони и другие.
Сценаристы проекта – Алёна Гуляшко, Вадим Сотников и Анна Шлякова. Шоураннер сериала – Дмитрий Нелидов.