Колокольников станет Князем Тьмы в сериале «Конец света»

Премьера сериала Александра Незлобина состоится эксклюзивно на «Кинопоиск HD» в осеннем сезоне 2022 года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Актёр Юрий Колокольников исполнит роль Князя Тьмы, который собирается устроить конец света. Для воплощения своих планов он просит помочь своего 30-летнего сына.

Он работает кассиром в супермаркете, и у него появляется множество вопросов к отцу из-за его странной просьбы.

Тизер-трейлер «Конца света» был опубликован на YouTube 19 сентября.

Юрий Колокольников известен по работе в «Игре престолов», где он сыграл магнара теннов Стира, в «Серебряных коньках», «Петровых в гриппе».