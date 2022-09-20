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2 часа назад

Юрий Колокольников станет Князем Тьмы в комедийном сериале «Конец света»

runews24.ru

Премьера сериала Александра Незлобина состоится эксклюзивно на «Кинопоиск HD» в осеннем сезоне 2022 года.

Колокольников станет Князем Тьмы в сериале «Конец света»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актёр Юрий Колокольников исполнит роль Князя Тьмы, который собирается устроить конец света. Для воплощения своих планов он просит помочь своего 30-летнего сына.

Он работает кассиром в супермаркете, и у него появляется множество вопросов к отцу из-за его странной просьбы.

Тизер-трейлер «Конца света» был опубликован на YouTube 19 сентября.

Юрий Колокольников известен по работе в «Игре престолов», где он сыграл магнара теннов Стира, в «Серебряных коньках», «Петровых в гриппе».

В сериале «Конец света» роли исполнят также Владимир Канухин, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Ксения Кутепова, Даниил Воробьёв, Владимир Маркони и другие.

Сценаристы проекта – Алёна Гуляшко, Вадим Сотников и Анна Шлякова. Шоураннер сериала – Дмитрий Нелидов.

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