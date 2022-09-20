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3 часа назад

Герои нового сезона "Игры на выживание" будут бороться за жизнь в пустыне

Газета.Ru

Второй сезон триллера о жестоком реалити-шоу «Игра на выживание» стартует в онлайн-кинотеатре Premier 29 сентября, сообщает пресс-служба платформы. Позже премьера состоится в эфире телеканала ТНТ.

Герои нового сезона "Игры на выживание" будут бороться за жизнь в пустыне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во втором сезоне герои вновь будут сражаться за огромный денежный приз и свою жизнь жизнь.

Сюжет второго сезона разворачивается после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в €1 млн для последнего оставшегося на шоу участника.

Победитель опять попадет на шоу, но выигрыш не будет его целью.

Съемки второго сезона «Игры на выживание» проходили в жаркой пустыне — в первом герои боролись за жизнь в тайге.

Режиссером второго сезона стал Карен Оганесян. Сценарий написал Сергей Калужанов. В ролях снялись Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие.

Ранее вышел трейлер одного из последних фильмов с Брюсом Уиллисом.

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