Лучшие индийские сериалы: подборка самых популярных сериалов

Выражение «индийское кино» знают все, для многих фильмы «Танцор диско», «Зита и Гита» и другие много значат. На самом деле в Индии очень развит кинематограф, а кроме фильмов снимают еще и сериалы, не менее захватывающие и напряженные и тоже о любви. «Рамблер» рассказывает о самых классных индийских сериалах, которые непременно стоит посмотреть.

Фото: Кадр из сериала «Как назвать эту любовь?» Кадр из сериала «Как назвать эту любовь?»

Как назвать эту любовь?

Видео дня

Год выхода: 2011

В ролях: Барун Собти, Санайя Ирани, Акшай Догра, Дипали Пансаре, Вишеш Бансал, Джайшри Т., Абхас Мехта

Кадр из сериала «Как назвать эту любовь?»

Возможно, это один из немногих индийских сериалов, который стал популярным за пределами страны. Любовь вдруг вспыхнула между богатым бизнесменом Арнавой и прекрасной девушкой Кхушей с сильным характером. Сначала девушка не слишком оценила богатого парня, но он сумел ее завоевать. Как ему это удалось и что из этого вышло, можно узнать посмотрев 407 серий.

Свет твоей любви

Год выхода: 2011

В ролях: Дипика Сингх, Анас Рашид, Каника Махешвари, Нейл Бхат, Кунал Косла, Акшай Батчу, Кари Асопа, Нилу Вагела, Арайан Гарнот, Гаутам Чатуведи

Кадр из сериала «Свет твоей любви»

Сериал стал самым рейтинговым в Индии. В центре сюжета — история девушки Сандайи, которая не хочет жить по правилам и мечтает стать офицером индийской полиции, вопреки устоявшимся стереотипам. Она становится женой хозяина небольшого магазина и пытается исполнить мечту.

Цвета страсти

Год выхода: 2013

В ролях: Санайя Ирани, Ашиш Шарма, Вишал Гандхи, Анания Харе, Падам Бхола, Тарун Ханна, Келли Прасад Мухержи

Кадр из сериала «Цвета страсти»

Деревенская девушка Парвати осталась без родителей, которые погибли из-за пограничников. Во время ее свадьбы хитрым обращом должны были передать оружие за границу, но пограничники вмешались в церемонию, убили жениха, а Парвати, ставшая важным свидетелем, была вынуждена скрыться. Сериал получил массу хороших отзывов и много наград.

Бог Богов… Махадев

Год выхода: 2011

В ролях: Мохит Рэйна, Муни Рой, Сурендра Пэл, Сонарика Бхадория, Арун Бали, Вики Батра, Раджив Бхарадвадж

Кадр из сериала «Бог Богов… Махадев»

Если хотите больше узнать об Индии и понять жителей этой страны, непременно посмотрите этот сериал. Это экранизация легенд о самом почитаем в Индии боге Шиве. Сериал собрал массу наград и заслужил любовь зрителей по всему миру.

Далеко идущие

Год выхода: 2015

В ролях: Навин Кастурия, Джитендра Кумар, Абхай Махаджан, Гопал Датт, Раджеш Шарма

Кадр из сериала «Далеко идущие»

Рекорд для Индии — эта история всего на пять серий, но зато каких. Четверо друзей решили открыт стартап и столкнулись с множеством препятствий. Сериал заслуженно сравнивают с «Кремниевой долиной», если вы смотрели этот сериал и вам понравилось, посмотрите «Далеко идущих» — точно зайдет. Кстати, не исключено, что будет снято продолжение.

Махабхарата

Год выхода: 2013

В ролях: Саурабх Радж Джейн, Шахиир Шейх, Пуджа Шарма, Ахам Шарма, Арпит Ранка, Пранит Бхатт, Арав Чоудхарри

Кадр из сериала «Махабхарата»

Еще один сериал по древнеиндийскому эпосу — самый известный и дорогой в производстве. Если много слышали, но еще не читали, вряд ли уже соберетесь, поэтому просто посмотрите сериал. Сюжет строится вокруг борьбы за престол Пандавами и Кауравами. Первый род олицетворяет светлое начало, а второй — темное. Кто победит — смотрите в сериале.

Согласие

Год выхода: 2012

В ролях: Каран Гровер, Сурбхи Джиоти, Каранвир Бохра, Алка Каушал, Алка Бадола Каушал, Намик Пол, Амрапали Гупта

Кадр из сериала «Согласие»

Это история о братьях, которые не то что не похожи, а просто полные противоположности друг другу. Консервативный Асад и веселый Айян росли отдельно друг от друга, но в тайне от всей семьи все равно дружили. Сюжет лихо закручивается, когда из Америки прилетает Зоя, которая полностью переворачивает их жизни и подвергает смертельной опасности. Кстати, в сериале успели показать, что стало с их детьми и внуками.

Сита и Рама

Год выхода: 2016

В ролях: Джимми Шергилл, Варун Бадола, Парул Гулати, Мита Васишт, Махавир Бхуллар, Тания Калра, Бикрамджит Канварпал

Кадр из сериала «Сита и Рама»