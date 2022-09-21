Лучшие индийские сериалы: подборка самых популярных сериалов

Выражение «индийское кино» знают все, для многих фильмы «Танцор диско», «Зита и Гита» и другие много значат. На самом деле в Индии очень развит кинематограф, а кроме фильмов снимают еще и сериалы, не менее захватывающие и напряженные и тоже о любви. «Рамблер» рассказывает о самых классных индийских сериалах, которые непременно стоит посмотреть.
Возможно, это один из немногих индийских сериалов, который стал популярным за пределами страны. Любовь вдруг вспыхнула между богатым бизнесменом Арнавой и прекрасной девушкой Кхушей с сильным характером. Сначала девушка не слишком оценила богатого парня, но он сумел ее завоевать. Как ему это удалось и что из этого вышло, можно узнать посмотрев 407 серий.
Сериал стал самым рейтинговым в Индии. В центре сюжета — история девушки Сандайи, которая не хочет жить по правилам и мечтает стать офицером индийской полиции, вопреки устоявшимся стереотипам. Она становится женой хозяина небольшого магазина и пытается исполнить мечту.
Деревенская девушка Парвати осталась без родителей, которые погибли из-за пограничников. Во время ее свадьбы хитрым обращом должны были передать оружие за границу, но пограничники вмешались в церемонию, убили жениха, а Парвати, ставшая важным свидетелем, была вынуждена скрыться. Сериал получил массу хороших отзывов и много наград.
Если хотите больше узнать об Индии и понять жителей этой страны, непременно посмотрите этот сериал. Это экранизация легенд о самом почитаем в Индии боге Шиве. Сериал собрал массу наград и заслужил любовь зрителей по всему миру.
Рекорд для Индии — эта история всего на пять серий, но зато каких. Четверо друзей решили открыт стартап и столкнулись с множеством препятствий. Сериал заслуженно сравнивают с «Кремниевой долиной», если вы смотрели этот сериал и вам понравилось, посмотрите «Далеко идущих» — точно зайдет. Кстати, не исключено, что будет снято продолжение.
Еще один сериал по древнеиндийскому эпосу — самый известный и дорогой в производстве. Если много слышали, но еще не читали, вряд ли уже соберетесь, поэтому просто посмотрите сериал. Сюжет строится вокруг борьбы за престол Пандавами и Кауравами. Первый род олицетворяет светлое начало, а второй — темное. Кто победит — смотрите в сериале.
Это история о братьях, которые не то что не похожи, а просто полные противоположности друг другу. Консервативный Асад и веселый Айян росли отдельно друг от друга, но в тайне от всей семьи все равно дружили. Сюжет лихо закручивается, когда из Америки прилетает Зоя, которая полностью переворачивает их жизни и подвергает смертельной опасности. Кстати, в сериале успели показать, что стало с их детьми и внуками.
Индийский эпос как будто специально создавали для сериалов. На этот раз в основе сюжета — «Рамаяна» о седьмом воплощении бога Вишну, Раме. Повествование идет от лица его возлюбленной Ситы, которая является воплощением богини Лакшми. Корзинку с младенцем (Ситой) нашли после обряда, проведенного на пашне, которую вспахали плугом из золота, чтобы вызвать наконец дождь.