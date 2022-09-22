Дом Джойс Байерс из "Очень странных дел" продают за $300 тысяч

Дом, в котором по сюжету сериала «Очень странные дела» Джойс Байерс проживала в первых сезонах с сыновьями Уиллом и Джонатаном, выставили на продажу. Об этом сообщает TMZ.

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Дом, который продается по цене $300 тыс., был построен еще в 1900 году. Недвижимость располагается в американском городе Фейетвилле, штат Джорджия. Продавец объяснил, что поставил такую низкую цену из-за старого ремонта в доме.