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4 часа назад

Дом Джойс Байерс из "Очень странных дел" продают за $300 тысяч

Газета.Ru

Дом, в котором по сюжету сериала «Очень странные дела» Джойс Байерс проживала в первых сезонах с сыновьями Уиллом и Джонатаном, выставили на продажу. Об этом сообщает TMZ.

Дом Джойс Байерс из "Очень странных дел" продают за $300 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дом, который продается по цене $300 тыс., был построен еще в 1900 году. Недвижимость располагается в американском городе Фейетвилле, штат Джорджия. Продавец объяснил, что поставил такую низкую цену из-за старого ремонта в доме.

В сериале этот дом стал одним из центральных мест сюжета — Джойс (Вайнона Райдер) пыталась связаться с пропавшим сыном Уиллом при помощи огоньков на гирлянде, которую повесила в комнате.

Сериалы,Вайнона Райдер,
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