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3 часа назад

Сара Джессика Паркер сообщила о втором сезоне сериала «И просто так…»

Мария Кимакович

Актриса в социальных сетях опубликовала снимок обложки сценария продолжения проекта.

Сериал «И просто так…» получит продолжение
Фото: Кадр из сериала "И просто так..."Кадр из сериала "И просто так..."

О том, что второму сезону приквела «Секса в большом городе» быть, свидетельствуют и фотографии, размещенные в блоге другой актрисы, Сары Рамирес. Звезда поделилась с поклонниками снимками страниц двух первых эпизодов продолжения «И просто так…».

Помимо двух вышеупомянутых актрис к съемкам вернутся также Синтия Никсон и Кристин Дэвис, ожидается также появление в проекте актера Джона Корбетта, который сыграл бывшего мужчину героини Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе».

О начале съемок и выходе проекта в эфир пока ничего не известно.

Ранее стало известно, что Уилл Смит может сыграть в фильме "Блеск" после скандала на "Оскаре".

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