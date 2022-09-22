Сериал «И просто так…» получит продолжение

Актриса в социальных сетях опубликовала снимок обложки сценария продолжения проекта.

Фото: Кадр из сериала "И просто так..." Кадр из сериала "И просто так..."

О том, что второму сезону приквела «Секса в большом городе» быть, свидетельствуют и фотографии, размещенные в блоге другой актрисы, Сары Рамирес. Звезда поделилась с поклонниками снимками страниц двух первых эпизодов продолжения «И просто так…».

Помимо двух вышеупомянутых актрис к съемкам вернутся также Синтия Никсон и Кристин Дэвис, ожидается также появление в проекте актера Джона Корбетта, который сыграл бывшего мужчину героини Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе».

О начале съемок и выходе проекта в эфир пока ничего не известно.