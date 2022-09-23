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22 минуты назад

В сеть слили трейлер второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном

Игромания.ру

В сеть слили трейлер второго сезона «Локи» Marvel Studios с Томом Хиддлстоном в главной роли. Похоже, что закрытый показ проходил в рамках D23 Expo 2022.

В сеть слили трейлер второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что в новом сезоне мы также должны увидеть Софи Ди Мартино, которая играет Сильвию, женскую версию Локи, Оуэна Уилсона, исполняющего роль Мобиуса, и Ке Хюи Куана («Всё везде и сразу», «Балбесы», «Индиана Джонс и Храм судьбы»).

Режиссёрами большинства эпизодов выступают Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, известные по работе над «Сумеречной зоной», «Архивом 81» и «Лунным рыцарем». За сценарий отвечает Эрик Мартин, писавший для первого сезона.

Предполагается, что премьера продолжения «Локи» запланирована на лето 2023. В июле в сети появились новые фото Тома Хиддлстона на съёмках шоу.

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