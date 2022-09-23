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58 минут назад

Джон и Мэри — на свежих кадрах «Винчестеров»

Чемпионат.com

Издание Entertainment Weekly в качестве рекламной кампании опубликовало несколько свежих кадров сериала «Винчестеры», который выступает приквелом шоу «Сверхъестественное».

Джон и Мэри — на свежих кадрах «Винчестеров»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На кадрах можно увидеть родителей Дина и Сэма — Джона и Мэри Винчестеров. Также есть и другие персонажи шоу, к примеру, Милли Винчестер — мать Джона.

Джон и Мэри Винчестеры

Чемпионат.com

Милли Винчестер

Чемпионат.com

Ада

Чемпионат.com

Каролос и Латика

Чемпионат.com

Главные роли в сериале исполнили Дрэйк Роджер и Мэри Кэмпбелл. Ещё в шоу сыграет Дженсен Эклс, который вновь станет Дином Винчестером. Также он продюсирует сериал вместе со своей женой. За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу. По духу сериал должен быть близок к оригиналу, а количество неожиданных сюжетных поворотов обещает удивить.

Сериал стартует 11 октября.

Сериалы,Сверхъестественное,
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