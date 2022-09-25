Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix выпустит третий сезон сериала «Ведьмак» летом 2023 года. Об этом стало известно на мероприятии Tudum. Компания пока не объявила точную дату. О премьерном показе намерены объявить позже.

Создатели сериала с Генри Кавилл поделились тизерным постером. На нем изображен разлетающийся вдребезги медальон с символом Школы Волка, к которой принадлежит главный герой картины Геральт, а рядом с ним птица. Ранее стало известно о дате выхода приквела сериала «Ведьмак: Происхождение». Картина, как ожидается, увидит свет в декабре нынешнего года.