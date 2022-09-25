Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
27 минут назад

Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Ведьмака»

Слово и Дело

Стриминговая платформа Netflix выпустит третий сезон сериала «Ведьмак» летом 2023 года. Об этом стало известно на мероприятии Tudum. Компания пока не объявила точную дату. О премьерном показе намерены объявить позже.

Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Ведьмака»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Создатели сериала с Генри Кавилл поделились тизерным постером. На нем изображен разлетающийся вдребезги медальон с символом Школы Волка, к которой принадлежит главный герой картины Геральт, а рядом с ним птица. Ранее стало известно о дате выхода приквела сериала «Ведьмак: Происхождение». Картина, как ожидается, увидит свет в декабре нынешнего года.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители