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24 минуты назад

Netflix: третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом покажут летом 2023 года

runews24.ruиещё 2

Точная дата релиза третьего сезона сериала пока не известна.

Стало известно, когда выйдет третий сезон "Ведьмака"
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стриминговый сервис Netflix объявил примерное время, когда на экраны выйдет третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли.

Шоу покажут уже летом 2023 года. Сериал снят по одноимённому книжному циклу Анжея Сапковского.

Также стала известна дата выхода сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение». Он стартует 25 декабря 2022 года.

Напомним, ранее съёмки третьего сезона приостанавливались из-за того, что Генри Кавилл заболел коронавирусом. Это случилось в конце июля.

Сообщалось, что со вторым сезоном тоже были проблемы. В 2020 году исполнитель главной роли травмировал ногу, поэтому съёмки велись без него долгое время.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
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