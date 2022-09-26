Стало известно, когда выйдет третий сезон "Ведьмака"

Точная дата релиза третьего сезона сериала пока не известна.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стриминговый сервис Netflix объявил примерное время, когда на экраны выйдет третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли.

Шоу покажут уже летом 2023 года. Сериал снят по одноимённому книжному циклу Анжея Сапковского.

Также стала известна дата выхода сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение». Он стартует 25 декабря 2022 года.

Напомним, ранее съёмки третьего сезона приостанавливались из-за того, что Генри Кавилл заболел коронавирусом. Это случилось в конце июля.