Названа дата выхода пятого сезона сериала "Корона"

Стало известно, когда стартует пятый сезон исторического сериала "Корона", который посвящен жизни британской королевы Елизаветы II. Дату объявили на мероприятии Netflix "Тудум", где рассказывали обо всех будущих проектах компании.

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

Зрители смогу посмотреть первую серию нового сезона 9 ноября. В этом сезоне роль королевы исполнит актриса Имельда Стонтон, которую во всем мире знают по роли пренеприятнейшей Амбридж в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса". В других сезонах королеву играли Клэр Фой и Оливия Колман.

Действие пятого сезона развивается в 1990-е годы, зрителям покажут развод Чарльза и Дианы, премьер-министра Джона Мейджора, а возможно и приход на его место Тони Блэра. Также в сериале будет затронута гибель Дианы.