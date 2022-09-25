Вышел тизер третьей части сериала "Люпен" с Омаром Си

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил тизер третьего сезона (или третьей части) сериала "Люпен" о приключениях искусного вора Ассана Диопа — последователя Арсена Люпена из произведений Мориса Леблана.
В описании ролика отмечается, что в новых сериях главный герой в исполнении Омара Си ("1+1") воссоединится со своими родными и предложит им начать новую жизнь где-то за пределами Франции, однако "призраки прошлого" не позволят ему просто так осуществить этот план.
Дата выхода третьего сезона пока не разглашается.