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1 час назад

Вышел тизер третьей части французского сериала "Люпен" с Омаром Си

Газета.Ruиещё 1

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил тизер третьего сезона (или третьей части) сериала "Люпен" о приключениях искусного вора Ассана Диопа — последователя Арсена Люпена из произведений Мориса Леблана.

Вышел тизер третьей части сериала "Люпен" с Омаром Си
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В описании ролика отмечается, что в новых сериях главный герой в исполнении Омара Си ("1+1") воссоединится со своими родными и предложит им начать новую жизнь где-то за пределами Франции, однако "призраки прошлого" не позволят ему просто так осуществить этот план.

Дата выхода третьего сезона пока не разглашается.

Сериалы,1+1,Омар Си,Netflix,
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