Выходит сериал о неудачном восхождении на Эльбрус

23 сентября 2021 года группа туристов в сопровождении гидов отправилась покорять Эльбрус. Красивые пейзажи, модная экипировка, улыбки и мечты о вершине… Но в расчетное время группа не спустилась с горы. Шторм превратил Эльбрус в ледяную ловушку, в которой искать пришлось уже не красивые ракурсы, а путь к спасению. В сериале выжившие туристы, гиды и спасатели расскажут о том, каково это — бороться за свою жизнь, отдирать от лица лед, согревать человека, который, кажется, перестает дышать.

«Этот документальный сериал — возможность для зрителя в безопасности перед экраном телевизора попасть в невероятно экстремальную ситуацию, пережить ее, и подумать о том, как они поступили бы сами. Наша команда постаралась максимально полно рассказать трагическую историю со множеством героев, экстремальных событий и неожиданных сюжетных поворотов. Основа фильма – многочасовые интервью с участниками событий, в которых они подробно рассказали о произошедшем на Эльбрусе. Дополнительно мы использовали материалы личных телефонов и данные GPS-трекеров участников, с помощью которых восстановили события практически поминутно. Также в фильме мы покажем нигде ранее не публиковавшиеся фотографии и видео, снятые нашими героями. Зрители увидят захватывающий и волнительный фильм-катастрофу о столкновении человека с обстоятельствами непреодолимой силы, о том, как разные люди ведут себя в такой ситуации – героически или трусливо, самоотверженно или спасая себя, паникуя или с холодным рассудком, о том, как трагедия не только лишает жизни людей, но и разрушает судьбы их близких».