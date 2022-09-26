В новом эпизоде "Дома дракона" заменили двух основных актрис

В воскресенье, 25 сентября, вышел очередной эпизод многообещающего сериала "Дом драконов". Шестая серия сериала перенесет повествование на 10 лет вперед от показанных ранее событий. Актеры должны были предстать на 10 лет старше.

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Режиссеры решили, что многие артисты выглядят сильно юными для своего возраста и заменили их. Это произошло прежде всего с главными героинями.

Милли Олкок не допустили до игры 29-летней Рейниры Таргариен. Ее заменила Эмма Д'Арси. Как пишет издание NVL, многие фанаты не оценили замены - они атакуют тематические форумы своими гневными комментариями.