В новом эпизоде "Дома дракона" заменили двух основных актрис

В воскресенье, 25 сентября, вышел очередной эпизод многообещающего сериала "Дом драконов". Шестая серия сериала перенесет повествование на 10 лет вперед от показанных ранее событий. Актеры должны были предстать на 10 лет старше.
Режиссеры решили, что многие артисты выглядят сильно юными для своего возраста и заменили их. Это произошло прежде всего с главными героинями.
Милли Олкок не допустили до игры 29-летней Рейниры Таргариен. Ее заменила Эмма Д'Арси. Как пишет издание NVL, многие фанаты не оценили замены - они атакуют тематические форумы своими гневными комментариями.
Алисента Хайтауэр, которая играет мачеху Рейниры, тоже заменят. Оливия Кук примерит на себя роль повзрослевшей на 10 лет Алисенты.