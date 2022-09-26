"Пытка": что известно про новый сериал с Равшаной Курковой

На российском телевидении состоялась премьера сериала "Чайки". Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Равшана Куркова. Что известно о проекте, рассказываем в материале "Рамблера".
Сериал снял режиссер Антон Сиверс. В нем рассказывается про женскую волейбольную команду "Чайка" из Калининграда. Тренером спортсменок становится резкий и неуступчивый человек, который хочет сделать девушек чемпионами. Его роль сыграл Михаил Пореченков. А прообразом персонажа стал известный волейбольный тренер Николай Карполь. Но герой встречается с непростым характером "чаек", у каждой из которых свои сложности в личной жизни.
Телезрители уже посмотрели часть серий и поделились своими впечатлениями о "Чайках". Многие раскритиковали новый проект о спорте:
"Самое нелепое - полное неумение манекенов изображать подлинный волейбол! Вспомните последнюю Олимпиаду: Старцева, Фетисова, Гончарова, Федоровская... Это же страсть и полная самоотдача! А что здесь? Безобразно выполненные блоки, хилые подачи... Словом - позор";
"Ну что ж так тягомотно-то всё! Где действие, где динамика? Это просто пытка какая-то. И так 16 серий терпеть? Хоть я и Пореченкова люблю, и у Сиверса мне многое нравится, но... увы";
"Где накал страстей спортивных? Эта мыльная сага о чем вообще? О спорте или о прелюбодеянии и шашнях в команде? У каждой по два-три любовника, у каждого мужика по две-три латентных любовниц и весь сериал одни только разборки, свара и интриги";
"Мне сначала понравилось... Но выдержал только 4 серии. За это время волейбол закончился, так толком и не начавшись. Экран захлестнули яростные любовные многоугольники, бухалово и "ко мне или к тебе?". Обычная мылодрама".
Но многих сериал действительно впечатлил:
"Подбор актеров впечатляет, от главных ролей до ролей второго плана. Пореченков - умница, вжился в роль, впрочем, как всегда, приятно за ним наблюдать, верю его персонажу. Очень была рада увидеть великолепную, здесь неузнаваемую (почти), Хельгу Филиппову, роскошную в своих ролях Татьяну Рассказову, Сергея Мигицко и др. прекрасных питерских актёров, которых увидели в первых двух сериях".