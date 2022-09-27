Семья жертвы маньяка Джеффри Дамера обвинила Netflix в нанесении им травмы

«Я никому не говорю, что смотреть, я знаю, что шоу в жанре тру-крайм сейчас пользуются популярностью, но если вам действительно интересно узнать о жертвах, то моя семья в ярости от этого шоу. Это травмирует нас снова и снова, для чего? Сколько фильмов нам нужно?» — поделился двоюродный брат Линдси.