О порноактере и режиссере Рокко Сифредди снимут сериал

Стриминговая платформа Netflix снимет сериал, вдохновленный жизнью итальянского режиссера, писателя и порноактера Рокко Сифредди, пишет The Hollywood Reporter.
Проект получил название "Суперсекс", главную роль сыграет ктер Алессандро Борги, известный по сериалам "Дьяволы" и "Субура".
В Netflix уточнили, что сериал не станет байопиком о Сифредди, но будет "вольно вдохновлен" его жизнью.
В сериале расскажут о детстве порноактера, "безумной истории его взаимоотношений с любовью" и причинах, по которым он начал работать в порноиндустрии. Всего планируется выпустить семь эпизодов сериала.