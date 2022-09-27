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3 часа назад

О порноактере и режиссере Рокко Сифредди снимут сериал

Газета.Ru

Стриминговая платформа Netflix снимет сериал, вдохновленный жизнью итальянского режиссера, писателя и порноактера Рокко Сифредди, пишет The Hollywood Reporter.

О порноактере и режиссере Рокко Сифредди снимут сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект получил название "Суперсекс", главную роль сыграет ктер Алессандро Борги, известный по сериалам "Дьяволы" и "Субура".

В Netflix уточнили, что сериал не станет байопиком о Сифредди, но будет "вольно вдохновлен" его жизнью.

В сериале расскажут о детстве порноактера, "безумной истории его взаимоотношений с любовью" и причинах, по которым он начал работать в порноиндустрии. Всего планируется выпустить семь эпизодов сериала.

Сериалы,Дьявол,Netflix,
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