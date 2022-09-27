О порноактере и режиссере Рокко Сифредди снимут сериал

В Netflix уточнили, что сериал не станет байопиком о Сифредди, но будет "вольно вдохновлен" его жизнью.

В сериале расскажут о детстве порноактера, "безумной истории его взаимоотношений с любовью" и причинах, по которым он начал работать в порноиндустрии. Всего планируется выпустить семь эпизодов сериала.