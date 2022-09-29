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36 минут назад

Карл III раскритиковал сериал «Корона» о королевской семье

Inc-News

Британские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что новый король Карл III все более настойчиво выражает недовольством сериалом «Корона» от Netflix.

Карл III раскритиковал сериал «Корона» о королевской семье
Фото: Inc-NewsInc-News

Здесь стоит вспомнить, что еще несколько лет назад министерство культуры страны пыталось воздействовать на создателей проекта, утверждая, что сериал наносит репутационный ущерб королевской семье.

Сейчас же Карл III, по некоторым данным, хочет добиться того, что Netflix снабдил предстоящий пятый сезон «Короны» специальным дисклеймером: «драма, а не документальное кино».

По мнению монарха, создатели фильма рвутся исключительно за прибылью, не заботясь о том, что увиденное в фильме зрители невольно переносят на реальных членов королевской семьи, несмотря на то, что в сериале многое является плодом воображения авторов.

Пока не понятно, как к решительным действиям Карла относятся другие члены королевской семьи. Но, к примеру, Елизавета II любила провести время за просмотром сериала по выходным дням.

Сериалы,Елизавета II,Netflix,
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