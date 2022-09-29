Петров и Козловский приняли участие в съемках сериала «Надвое»

Саша Петров и Данила Козловский – два красавца отечественного кинематографа, которые конкурируют за внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде – на экраны выходит сериал «Надвое» с участием знаменитых парней. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Как оказалось, коллег свел вместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что сначала идея была воспринята скептически у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, поскольку никто не знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в итоге все получилось – актеры даже смогли подружиться.

И Козловский, и Петров поймали общее настроение. При этом несколько раз их смех почти сорвал съемки.