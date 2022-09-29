Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Александр Петров и Данила Козловский приняли участие в съемках сериала «Надвое»

Вести Подмосковья

Саша Петров и Данила Козловский – два красавца отечественного кинематографа, которые конкурируют за внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде – на экраны выходит сериал «Надвое» с участием знаменитых парней. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Петров и Козловский приняли участие в съемках сериала «Надвое»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Как оказалось, коллег свел вместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что сначала идея была воспринята скептически у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, поскольку никто не знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в итоге все получилось – актеры даже смогли подружиться.

И Козловский, и Петров поймали общее настроение. При этом несколько раз их смех почти сорвал съемки.

«Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!» — передает слова Тодоровского Александр Петров.

Сериалы,Александр Петров,Валерий Тодоровский,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители