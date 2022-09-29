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50 минут назад

Лиза Кудроу исполнит главную роль в сериале «Бандиты во времени»

Lenta.ruиещё 1

59-летняя американская актриса и звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу исполнит главную роль в сериале «Бандиты во времени» новозеландского режиссера Тайки Вайтити. Об этом сообщает Deadline.

Лиза Кудроу исполнит главную роль в сериале Тайки Вайтити
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Основой проекта стал одноименный фильм Терри Гиллиама 1981 года. По его сюжету 11-летний мальчик по имени Кевин узнает о группе бандитов из волшебного мира, которые могут путешествовать во временном пространстве. Во время странствий по разным эпохам герои знакомятся с Наполеоном и Робин Гудом.

Тайка Вайтити, ранее работавший над фильмом «Тор: Рагнарек», выступит в шоу в качестве сценариста, исполнительного продюсера и режиссера первых двух серий. Всего в первом сезоне проекта «Бандиты во времени» будет десять эпизодов. Сериал выйдет на стриминговой платформе Apple TV+, однако точная дата его премьеры пока неизвестна. Вместе со звездой «Друзей» Лизой Кудроу в шоу будут задействованы Чарлин Йи, Руне Темте, Кира Томпсон и Рэйчел Хаус.

В июле другой проект Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» собрал 300 миллионов долларов за первые выходные и выбился в лидеры по кассовым сборам.

Сериалы,Тор: Рагнарёк,Друзья,Лиза Кудроу,Apple,
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