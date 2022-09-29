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3 часа назад

По мотивам сериала «Остаться в живых» мог выйти спин-офф про Сойера

Чемпионат.com

Популярный телесериал «Остаться в живых» мог получить собственный спин-офф про Джеймса «Сойера» Форда, однако проекту так и не дали зелёный свет. Как рассказал актёр Кен Люн, сыгравший в шоу медиума Майлза Строма, сценаристы планировали рассказать историю в стиле «Настоящего детектива» про двух непохожих друг на друга людей. Однако сериал вышел бы уж слишком самобытным и никак не пересекался бы с событиями «Остаться в живых». Судя по всему, это не понравилось продюсерам, поэтому они зарубили проект ещё на стадии идеи.

По мотивам сериала «Остаться в живых» мог выйти спин-офф про Сойера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У авторов была идея выпустить спин-офф в стиле «Настоящего детектива» про Майлза и Сойера. Но он получился бы настолько самобытным, что в нём не осталось бы и частички «Остаться в живых».

При этом сам Люн готов вернуться во вселенную сериала в любой момент — лишь бы у ABC появилась действительно интересная идея по возрождению шоу.

«Остаться в живых» — культовый американский телесериал про пассажиров рейса 815 компании Oceanic Airlines, летевших из Сиднея в Лос-Анджелес, потерпевших авиакатастрофу и оказавшихся на загадочном тропическом острове где-то в Океании. За 6 сезонов сериал стал лауреатом более 100 наград и премий.

Сериалы,Остаться в живых,Настоящий детектив,Кен Люн,
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