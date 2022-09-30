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1 час назад

Персонажа «Дома Дракона» заподозрили в бисексуальности

Lenta.ruиещё 1

Поклонники сериала «Дом Дракона» заподозрили одного из героев шоу — принца Деймона Таргариена — в бисексуальности. Об этом пишет Collider.

Персонажа «Дома Дракона» заподозрили в бисексуальности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В приквеле к «Игре престолов» роль Деймона исполняет британский актер Мэтт Смит. Выводы о сексуальной ориентации персонажа были сделаны после просмотра удаленной сцены шоу. В ней фанаты обратили внимание на поцелуй Деймона с мужчиной-слугой. Сам эпизод был показан в короткометражном фильме HBO, рассказывающем о возвращении съемочной группы «Игры престолов» в Испанию.

Поклонники и ранее подозревали героя в бисексуальности. Так, один из пользователей Twitter отмечал, как пристально принц смотрит своему слуге в глаза. В следующем кадре Деймон подходит к нему ближе и что-то шепчет на ухо.

Сериалы,Игра престолов,Мэтт Смит,
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