Персонажа «Дома Дракона» заподозрили в бисексуальности

Поклонники сериала «Дом Дракона» заподозрили одного из героев шоу — принца Деймона Таргариена — в бисексуальности. Об этом пишет Collider.

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В приквеле к «Игре престолов» роль Деймона исполняет британский актер Мэтт Смит. Выводы о сексуальной ориентации персонажа были сделаны после просмотра удаленной сцены шоу. В ней фанаты обратили внимание на поцелуй Деймона с мужчиной-слугой. Сам эпизод был показан в короткометражном фильме HBO, рассказывающем о возвращении съемочной группы «Игры престолов» в Испанию.