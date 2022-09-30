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1 час назад

В сети появился новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера

Замана

Повествование идет в копенгагенской больнице, населенной призраками. Карен (Бодиль Ёргенсон) вместе с пациентами и врачами ищет ответы на вопросы, дабы спасти госпиталь от опасности.

Вышел новый трейлер сериала «Королевство» Ларса фон Триера
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Однажды во сне она бродит в темноте и оказывается под больницей. Врата в Королевство снова открываются.

Мистический сериал «Королевство» появился на экранах в 1990-е годы. В прошлом производство нового сезона откладывалось из-за смерти 5-х актеров основного состава.

Мировая премьера «Исхода» прошла на кинофестивале в Венеции. Зрители смогут посмотреть сериал 27 ноября на стриминговой площадке MUBI.

Сериалы,Королевство,Ларс фон Триер,
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