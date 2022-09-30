Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»

Появились подробности нового сезона популярного сериала-антологии «Американская история ужасов». Об этом сообщает Collider.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

11-й сезон выйдет 19 октября, перед Хэллоуином, и будет называться «Американская история ужасов: Нью-Йорк». В него войдут десять эпизодов. Описание свежих серий гласит: «Новый сезон. Новый город. Новые страхи».

Также опубликованы постеры нового сезона. На одном из них изображен мужчина в маске с рогами, а через его кожу на теле пробиваются шипы. На другом — женщина в сетчатых колготках, на коже которой тоже можно заметить шипы.