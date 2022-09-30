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2 часа назад

Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»

Lenta.ruиещё 2

Появились подробности нового сезона популярного сериала-антологии «Американская история ужасов». Об этом сообщает Collider.

Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

11-й сезон выйдет 19 октября, перед Хэллоуином, и будет называться «Американская история ужасов: Нью-Йорк». В него войдут десять эпизодов. Описание свежих серий гласит: «Новый сезон. Новый город. Новые страхи».

Также опубликованы постеры нового сезона. На одном из них изображен мужчина в маске с рогами, а через его кожу на теле пробиваются шипы. На другом — женщина в сетчатых колготках, на коже которой тоже можно заметить шипы.

В сериале сыграют такие актеры, как Закари Куинто, Билли Лурд, Денис О'Хэр, Сандра Бернхард, Лесли Гроссман, Пэтти Люпон, Нико Гритэм, Айзек Пауэлл, Джо Мантелло, Чарли Карвер и Рассел Тови.

«Американская история ужасов» впервые вышла на экраны в 2011 году. Сериал имеет 64 награды и 252 номинации. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав практически не меняется.

Сериалы,Американская история ужасов,Пэтти Люпон,Денис О'хэр,Джо Мантелло,Сандра Бернхард,Лесли Гроссман,Рассел Тови,Чарли Карвер,Билли Лурд,
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