Создателей сериала о маньяке Дамере обвинили в расизме

«Это худший проект из числа всех, над которыми я работала. Весь съемочный процесс меня называли именем моей другой темнокожей коллеги, хотя мы совершенно не похожи. Вдвойне оскорбительней, что за все это время они не смогли научиться различать нас, а я при этом выучила имена 300 статистов»,