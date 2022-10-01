Создателей сериала о маньяке Дамере обвинили в расизме

Ассистентка по производству нового сериала Netflix «Монстр: история Джеффри Дамера» Ким Алсул подверглась расизму на съемочной площадке. Об этом девушка сообщила в своем Twitter.
Алсул отметила, что из-за темного цвета кожи ее постоянно путали с другой афроамериканкой.
«Это худший проект из числа всех, над которыми я работала. Весь съемочный процесс меня называли именем моей другой темнокожей коллеги, хотя мы совершенно не похожи. Вдвойне оскорбительней, что за все это время они не смогли научиться различать нас, а я при этом выучила имена 300 статистов»,
— пожаловалась Алсуп.
Также с критикой в адрес создателей сериала высказался Эрик Перри, двоюродный брат одной из жертв Дамера Эррола Линдси. Мужчина осудил авторов за искаженное изображение жертв серийного маньяка и за романтизацию образа самого Дамера.