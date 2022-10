25 главных сериалов октября

Индустрия сериалов в октябре расщедрилась на хорроры и мистические триллеры всех мастей — в этом месяце выходит ремейк «Интервью с вампиром», научно-фантастический детектив от создателей «Мира Дикого Запада», спецвыпуск Marvel об оборотне, финал «Ходячих мертвецов» и многое другое. Ужасов в наше неспокойное время, кажется, и так достаточно, но для тех, кто планирует в этот холодный сезон как можно реже выходить на улицу, — большая подборка из 25 главных сериалов месяца.

«Интервью с вампиром» / Interview With the Vampire

Ремейк будет состоять из восьми эпизодов, премьера пилота — 2 октября на AMC+

«Ходячие мертвецы» / The Walking Dead

Главная зомби-драма современности наконец приблизилась вплотную к финалу: последний, одиннадцатый сезон «Ходячих мертвецов» был предприимчиво разбит продюсерами на три части, и в октябре на экраны выходит заключительная порция. Дэрилу, Кэрол и Мэгги предстоит найти для себя и своих близких место в пугающей реальности, где люди опасны не меньше мертвецов и стихийных бедствий.

Финал будет состоять из восьми эпизодов, первый выходит на AMC+ 2 октября

«Вампир Реджинальд» / Reginald the Vampire

Не все вампиры могут похвастаться внешностью Брэда Питта (ну или хотя бы Джейкоба Андерсона), но соблазнять и очаровывать людей им все равно нужно — без человеческой кровушки никак не прожить. В комедийном сериале от Харли Пейтона (один из сценаристов «Твин Пикса») клыки и вечную жизнь неожиданно получает Реджинальд (Джейкоб Баталон, сыгравший товарища Питера Паркера в перезапущенном «Человеке-пауке») — персонаж, которому вампирский плащ ну никак не к лицу. Тем не менее Реджи намерен выжить и стать своим в тайном сообществе вурдалаков-снобов.

В шоу войдут десять эпизодов, первый выходит 5 октября на Syfy

«Аляска» / Alaska Daily

Сериал от оскароносного Тома МакКарти («В центре внимания») рассказывает о репортере из Нью-Йорка (Хилари Суэнк), которая перебирается в Анкоридж (Аляска), чтобы перезапустить свою карьеру и наладить развалившуюся личную жизнь. Шоураннером выступил Питер Элкофф, работавший над «Сынами Анархии».

Премьера мини-сериала состоится 6 октября на ABC, точное количество эпизодов не раскрывается

«Друг семьи» / A Friend of the Family

Основанная на реальных событиях криминальная драма от Ника Антоски («Нулевой канал») рассказывает о судьбе девочки, которую десятилетиями преследует жуткий сталкер, сумевший втереться в доверие к ее семье. В главных ролях — Джейк Лэси, Анна Пэкуин, Колин Хэнкс и Маккенна Грейс. Режиссером пилота выступила Элиза Хиттман («Никогда, редко, иногда, всегда»).

В мини-сериал войдут девять серий, первые три эпизода выйдут 6 октября на Peacock

«Анатомия страсти» / Grey's Anatomy

Один из самых известных сериалов о жизни врачей возвращается с 17-м сезоном. «Анатомия страсти» выходит с 2005 года, и за это время шоу Шонды Раймс завоевало уйму наград и обросло несколькими спин-оффами. В новом сезоне действие будет разворачиваться в период пандемии коронавируса.

Новая часть будет состоять по меньшей мере из шести серий, первая выйдет 6 октября на ABC

«Пенниуорт: Жизнь дворецкого Бэтмена» / Pennyworth: The Origin of Batman's Butler

Спин-офф по вселенной «Бэтмена», сюжет которого вращается вокруг молодого Альфреда Пенниуорта, в третьем сезоне переехал с сервиса Epix на HBO Max и получил приставку к названию (чтобы, по-видимому, никто не сомневался, что этот сериал связан с остроухим вигилантом). В новой части Альфреду предстоит расследовать появление в Лондоне опасного наркотика, способного контролировать сознание человека.

В третий сезон войдут десять серий, первая выйдет 6 октября на HBO Max

«Сбой» / Geullichi (Glitch)

По сюжету этого южнокорейского научно-фантастического хоррора люди по всему миру начинают пропадать после таинственных сбоев электричества. Кто ответственен за исчезновения? «Выжившие» убеждают себя, что это дело рук пришельцев, и пытаются противостоять невидимому противнику.

В мини-сериал войдут 16 эпизодов, первые десять серий выйдут 7 октября на Netflix

«Клуб полуночников» / The Midnight Club

Новый хоррор-проект от создателя ужастиков «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и «Полуночная месса» Майка Флэнегана помещает группу больных раком подростков в хоспис в Роттердаме. Однажды ночью молодые люди заключают договор о том, что первый умерший из группы должен будет связаться с ними с того света. После кончины одного из членов «клуба» в хосписе начинают происходить сверхъестественные вещи.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов, все они выйдут 7 октября на Netflix

«Ночной оборотень» / Werewolf by Night

Не сериал, но почти часовой спецэпизод от Marvel, который вводит в четвертую фазу кинематографической вселенной нового персонажа — оборотня Джека Расселла (Гаэль Гарсиа Берналь, «Сука любовь»). В спецвыпуске Рассел столкнется с охотницей за монстрами Эльзой Бладстоун в исполнении Лоры Доннелли. В шоу также засветится болотный монстр по прозвищу Леший и члены Управления временными изменениями, впервые представленные в сериале «Локи».

Премьера эпизода — 7 октября на Disney+

«Впусти меня» / Let the Right One In

Ремейк хитового шведского хоррора 2008 года (причем не первый — в 2010-м Мэтт Ривз выпустил полнометражную американскую версию фильма) рассказывает о судьбе мужчины (Демиан Бичир), приютившего «12-летнюю» вампирку (Мэдисон Тэйлор Баэс). Для выживания девочке постоянно нужна кровь, однако ее опекун надеется, что создание ночи еще можно излечить.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов, первый выходит 7 октября на Showtime

«Авеню 5» / Avenue 5

Роскошный космический корабль «Авеню 5», полный богатых туристов, во время полета попадает в серьезную аварию, и двухмесячное турне для гостей и экипажа превращается в длящийся годами ад. Ответственность за управление хаосом падает на капитана корабля (Хью Лори), который до тех пор исполнял на туристическом космолайнере исключительно декоративную функцию.

Во второй сезон «Авеню 5» войдут десять эпизодов, первый появится 10 октября на HBO

«Винчестеры» / The Winchesters

Кажется, совсем недавно завершилась мистическая эпопея «Сверхъестественное» о братьях Винчестер, разъезжающих по США в поисках монстров и демонов всех мастей, а тут уже и полноценный приквел подоспел — сюжет «Винчестеров» разворачивается в 1970-х и повествует о Джоне и Мэри, родителях главных героев оригинального сериала. Роль Винчестера исполнил Дрэйк Роджер, его будущую супругу сыграла Мэг Доннелли. В приквеле также появится и Дин Винчестер (Дженсен Эклз, выступивший одним из шоураннеров), который исполнит роль рассказчика.

В первый сезон войдут 13 эпизодов, премьера первого — 11 сентября на The CW

«Плейлист» / The Playlist

Очередной сериал из разряда «корпоративной мифологии» посвящен возникновению сервиса Spotify, который «революционизировал музыкальную индустрию». «Плейлист» расскажет о том, как два шведа, Даниэль Эк и Мартин Лорентсон (Эдвин Эндре и Кристиан Хильборг), построили свою музыкальную империю.

В мини-сериал войдут шесть серий, все они выйдут 13 октября на Netflix

«Наблюдатель» / The Watcher

Еще один хоррор, но уже не мистический. По сюжету шоу, за молодой семьей (Бобби Каннавале и Наоми Уоттс), которая переезжает в дом мечты, начинает следить неизвестный. Он шлет новоселам письма, которые подписывает как «Наблюдатель». В сериале также снялись Терри Кинни, Майкл Нури, Майкл Дивайн, Дженнифер Кулидж и Миа Фэрроу.

В проект войдут семь эпизодов, все они появятся 13 октября на Netflix

«Средняя школа» / High School

Школьная драма по мотивам одноименных мемуаров рассказывает историю нелегких отношений близняшек Теган и Сары (их играют TikTok-звезды Райли и Сезин Гиллиланд). В шоу также сыграли Коби Смолдерс, Кайл Борнхаймер, Бриэнн Тджу и Нэйт Корддри.

В сериал войдут восемь серий, первые четыре выходят 14 октября на Amazon Freevee

«Шантарам» / Shantaram

Основанный на одноименном мировом бестселлере австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса сериал рассказывает о приключениях австралийца Лина (Чарли Ханнэм), который, сбежав из тюрьмы, отправляется в путешествие по Индии и Афганистану, встречает любовь всей своей жизни и сталкивается с криминальными элементами этих стран.

Остросюжетное шоу будет состоять из 12 эпизодов, первый выйдет 14 октября на Apple TV+

«Документалистика сегодня!» / Documentary Now!

Уникальная мокьюментари-антология, где каждый эпизод — сатира на отдельный документальный фильм или поджанр документалистики. Проект был запущен еще в 2015 году Фредом Армисеном, Биллом Хейдером, Сетом Майерсом и Ризом Томасом, ведущей выступает Хелен Миррен. Третий сезон проекта завершился в 2019-м, а теперь шоураннеры анонсировали сразу 53-ю часть «Документалистики сегодня!» (где они прячут еще 49 сезонов, пока остается загадкой).

Очередной сезон будет состоять из пяти эпизодов, первые два выходят 19 октября на AMC+

«Нотр-Дам» / Notre-Dame

Кажется, дурные знамения все же существуют — в ретроспективе именно так видится пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший в апреле 2019 года. Для Франции же это чрезвычайное происшествие и вовсе стало национальной трагедией, так что неудивительно, что в стране спустя несколько лет выходит посвященный пожару художественный проект.

В остросюжетный мини-сериал войдут шесть серий, все они появятся 19 октября на Netflix

«Внутри Эми Шумер» / Inside Amy Schumer

Скетч-шоу от великолепной комедиантки Эми Шумер возвращается с пятым сезоном! Новая часть была запущена в производство еще в начале 2016 года, однако актриса из-за напряженного рабочего графика (а затем и из-за свалившейся на человечество пандемии) долгое время не приступала к съемкам. Проект за это время успел перекочевать с Comedy Central на Paramount+.

Очередная порция скетчей будет состоять из пяти эпизодов, первые три выходят 20 октября на Paramount+. Трейлер проекта еще не подоспел

«Вкус к жизни» / From Scratch

Душещипательная история любви американки и сицилийского шеф-повара с Зои Салданой и Эудженио Мастрандреа в главных ролях. Мужчина переезжает к любимой в Лос-Анджелес, у них рождается дочь — и после трагичной смерти сицилийца главной героине предстоит воспитывать ребенка самостоятельно.

В мини-сериал войдут восемь серий, все они выходят 21 октября на Netflix

«Периферийные устройства» / The Peripheral

Главный сай-фай-проект месяца, продюсерами которого выступили создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. «Периферийные устройства» основаны на одноименном романе Уильяма Гибсона, действие разворачивается в недалеком будущем в небольшом городке в сельской Америке. Хлоя Грейс Морец играет Флинн Фишер, девушку, которая подрабатывает тестированием видеоигр. В определенный момент Фишер начинает подозревать, что игра, в которую она играет, невероятным образом связана с реальностью.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первый выходит 21 октября на Amazon Prime Video

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» / Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities

Режиссер «Лабиринта фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо собрал коллег (таких же, как и он, любителей хорроров) для создания антологии страшилок. Телесериал станет «коллекцией лично отобранных обладателями "Оскара" историй, в равной степени изощренных и ужасающих». В проекте приняли участие такие кинематографисты, как Панос Косматос, Дженнифер Кент, Гильермо Наварро, Кэтрин Хардуик, Винченцо Натали и Ана Лили Амирпур.

В антологию войдут восемь короткометражных фильмов, первые два выходят 25 октября на Netflix

«Час дьявола» / The Devil's Hour

Каждую ночь Люси Чемберс (Джессика Рэйн) просыпается ровно в 3:33, во время так называемого «дьявольского часа». Ее преследуют отголоски чужой жизни — когда ее имя необъяснимым образом оказывается связано с серией жестоких убийств, героиня берется за собственное расследование. В триллере также снялся Питер Капальди.

Проект будет состоять из шести эпизодов, первый выходит 28 октября на Amazon Prime Video

«Белый лотос» / The White Lotus

Продолжение сатирической комедии от сценариста «Мертвеца в колледже» и «Школы рока» Майка Уайта. Действие первого сезона разворачивалось в отеле на Гавайях, куда прибывает группа американских туристов с континента. Новая часть сфокусируется, по-видимому, на приключениях иностранцев в Старом свете — судя по трейлеру, действие второго сезона будет происходить в отеле на Сицилии. Майк Уайт, как и прежде, выступил сценаристом и режиссером проекта, а вот актерский состав обновился почти полностью.