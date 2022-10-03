Вышла седьмая серия «Дома дракона»

Сегодня на HBO состоялась премьера седьмой серии сериала «Дом дракона» под названием «Дрифтмарк». До финала первого сезона осталось всего три эпизода. Напомним, шоу уже продлили на второй сезон.

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Посмотреть «Дом дракона» в официальном дубляже можно в различных онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека», и «Иви».