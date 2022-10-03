Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»

По сюжету спин-оффа, Берлин — холодный, отстраненный мачо и вор. Он презирает своих коллег по криминальному бизнесу и лишен такого чувства, как эмпатия. У него есть сын по имени Рафаэль, который прекрасно разбирается в компьютерах.