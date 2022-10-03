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1 час назад

Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»

Слово и Дело

Спин-офф испанской криминальной драмы об ограблениях, сериала «Бумажный дом», «Берлин» выйдет в 2023 году.

Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Бумажный дом» достиг невероятной популярности и быстро завладел любовью зрителей. Фанаты с нетерпением ждали расширения киновселенной.

По сюжету спин-оффа, Берлин — холодный, отстраненный мачо и вор. Он презирает своих коллег по криминальному бизнесу и лишен такого чувства, как эмпатия. У него есть сын по имени Рафаэль, который прекрасно разбирается в компьютерах.

Подробности нового проекта Netflix пока не раскрывает.

Сериалы,Netflix,
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