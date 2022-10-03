Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»

Спин-офф испанской криминальной драмы об ограблениях, сериала «Бумажный дом», «Берлин» выйдет в 2023 году.
«Бумажный дом» достиг невероятной популярности и быстро завладел любовью зрителей. Фанаты с нетерпением ждали расширения киновселенной.
По сюжету спин-оффа, Берлин — холодный, отстраненный мачо и вор. Он презирает своих коллег по криминальному бизнесу и лишен такого чувства, как эмпатия. У него есть сын по имени Рафаэль, который прекрасно разбирается в компьютерах.
Подробности нового проекта Netflix пока не раскрывает.