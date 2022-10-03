Деревянко сыграет главную роль в фильме «Сансара»

Начались съемки фантастического сериала «Сансара» про сбой во времени, из-за которого главный герой в исполнении Павла ДЕРЕВЯНКО каждый день возвращается в предыдущий, сообщает intermedia.ru. Сюжет начинает разворачиваться с празднования 35-летия главного героя - Андрея. Он обычный кредитный менеджер в банке, по его мнению, живет честно, но все же обманывает людей, проводя нечистые истории с заемными деньгами. Да и с мамой отношения у него «не фонтан».

Проснувшись утром на следующий день после празднования, Андрей понимает, что оказался во «вчера». Затем следует ночь и снова день, который был «позавчера». Вырваться из замкнутого круга можно только если найти и исправить ошибки, которые Андрей совершил в прошлом. Вот только как понять, где промахнулся? Тем более, по мнению самого главного героя, никаких проступков, за которые бы последовало такое страшное наказание, он явно не совершал.