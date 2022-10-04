Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Съёмки стартовали 3 октября неподалёку от Лондона.
На данный момент первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» ещё не вышел до конца.
Последние эпизоды покажут на Amazon Prime Video 7 и 14 октября. В них должны рассказать, что ожидает зрителей в будущем сезоне.
Первый был снят в Новой Зеландии, но производство второго сезона шоу было решено перенести в Англию. Одной из главных причин стало желание Amazon сэкономить на съёмках.
Ранее стриминговый сервис поделился новым постером «Властелина колец: Кольца власти».
Сериал положительно оценили как пользователи портала IMDb, так и зрители «Кинопоиска».