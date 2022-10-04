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2 часа назад

В Великобритании начались съёмки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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Съёмки стартовали 3 октября неподалёку от Лондона.

Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Фото: runews24.rurunews24.ru

На данный момент первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» ещё не вышел до конца.

Последние эпизоды покажут на Amazon Prime Video 7 и 14 октября. В них должны рассказать, что ожидает зрителей в будущем сезоне.

Первый был снят в Новой Зеландии, но производство второго сезона шоу было решено перенести в Англию. Одной из главных причин стало желание Amazon сэкономить на съёмках.

Ранее стриминговый сервис поделился новым постером «Властелина колец: Кольца власти».

Сериал положительно оценили как пользователи портала IMDb, так и зрители «Кинопоиска».

Сериалы,Amazon,
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