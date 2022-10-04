Федор Добронравов объяснил популярность сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов считает, что сериал «Сваты» завоевал популярность у зрителей из-за отсутствия пошлости и из-за демонстрации традиционных семейных ценностей.
По словам экранного Ивана Будько, семейный ситком демонстрирует любовь и дружбу, что делает его востребованным для всех возрастов. Добронравов также отметил, что в «Сватах» много природы и поднимаются традиционные семейные ценности, что делает его популярным во всем мире.
«"Сваты" — очень смотрибельный сериал, он на любую аудиторию — от внуков и до дедов. Там нет пошлости, поднимаются традиционные семейные ценности, там так много природы, так много русского. Его смотрят во всем мире, особенно наши соотечественники, которые живут за границей», — объяснил актер в интервью Myslo.
Ранее украинская актриса Анна Кошмал публично осудила своих российских коллег по сериалу «Сваты», однако Добронравов отказался продолжать с ней конфликт.