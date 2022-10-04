Федор Добронравов объяснил популярность сериала «Сваты»

«"Сваты" — очень смотрибельный сериал, он на любую аудиторию — от внуков и до дедов. Там нет пошлости, поднимаются традиционные семейные ценности, там так много природы, так много русского. Его смотрят во всем мире, особенно наши соотечественники, которые живут за границей», — объяснил актер в интервью Myslo.