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14 минут назад

Федор Добронравов объяснил популярность сериала «Сваты»

Слово и Дело

Актер Федор Добронравов считает, что сериал «Сваты» завоевал популярность у зрителей из-за отсутствия пошлости и из-за демонстрации традиционных семейных ценностей.

Федор Добронравов объяснил популярность сериала «Сваты»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам экранного Ивана Будько, семейный ситком демонстрирует любовь и дружбу, что делает его востребованным для всех возрастов. Добронравов также отметил, что в «Сватах» много природы и поднимаются традиционные семейные ценности, что делает его популярным во всем мире.

«"Сваты" — очень смотрибельный сериал, он на любую аудиторию — от внуков и до дедов. Там нет пошлости, поднимаются традиционные семейные ценности, там так много природы, так много русского. Его смотрят во всем мире, особенно наши соотечественники, которые живут за границей», — объяснил актер в интервью Myslo.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал публично осудила своих российских коллег по сериалу «Сваты», однако Добронравов отказался продолжать с ней конфликт.

Сериалы,Анна Кошмал,Федор Добронравов,
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