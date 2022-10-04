3 захватывающих сериала про гарем

Любовные перипетии на фоне роскошных интерьеров дворцов, восточная страсть и интриги – за это и многое другое мы любим сериалы про султанов и их жен. К слову, достойные картины в этом жанре можно найти не только у турецких режиссеров.

Фото: Кадр из фильма "Легенда о Чжэнь Хуань" Кадр из фильма "Легенда о Чжэнь Хуань"

Подробнее о сериалах, которые стоят вашего внимания – в материале "Рамблера".

"Легенда о Чжэнь Хуань", 2012

Кадр из сериала "Легенда о Чжэнь Хуань"

Действие сериала разворачивается в 1722 году в период правления императора Юнчжэна. У него четыре жены, три сына и вдобавок к этому огромный гарем, который император навещает крайне редко. Но лишь до тех пор, пока в гареме не появляется 17-летняя Чжэнь Хуань.

"Гарем", 2018

Кадр из сериала "Гарем"

Израильская драма, основанная на реальных событиях, повествует о девушках, которых обманом заманили в гарем. В центре сюжета – секта Гоэля Рацона, который соблазнял женщин, обещал им счастье и благополучие, но все лишь для того, чтобы привести их в свою общину.

В реальной жизни у Рацона было более 30 жен и около 50 детей. Но за свою "любвеобильность" ему пришлось поплатиться – в 2014 году его приговорили к 30 годам тюрьмы.

"Сегун-леди и ее мужчины", 2010

Кадр из сериала "Сегун-леди и ее мужчины"

Нетипичный сериал (особенно для Японии), который рассказывает о мужском гареме. В XVIII веке на страну обрушивается опасное заболевание, природу которого никто не может разгадать. Но ясно одно – оно убивает мужчин. Последних стало в четыре раза меньше, чем женщин.